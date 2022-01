Brotes verdes en el Rosalía aun sin ganar

No ganó el Institutos de Compostela-Xunta en Córdoba (69-54) -son ya siete las derrotas consecutivas del conjunto colegial que ayer cerró la primera vuelta de la Liga Femenina 2-, de nuevo el equipo aguantó, peleó, se revolvió y puso en apuros a un rival con más armas hasta que la gasolina aguantó, pero la reflexión del entrenador Chiqui Barros al término del partido era de orgullo y de esperanza: “Es de los partidos que más satisfecho acabo por el trabajo colectivo de las jugadoras y nos sirvió para muchas cosas”.

El técnico ferrolano cumplió con el plan de partido de dar minutos a Sara Corredoira -que reaparecía después de casi dos meses de lesión-, vio mejoría en su reciente incorporación, Nazaré Lópes, pero acudió a tierras andaluzas mermado en su juego interior, sin Catherine Traer, sin ni siquiera poder recurrir a Paula Rivas ni Coulunga, y con el hándicap de tener enfrente a la mejor dupla de pívots del campeonato -Traore y Licskai- la gesta se complicó en exceso.

Pese a todo el Rosalía pudo alargar el partido, dominando el primer cuarto (17-19) y llegando al descanso incluso un solo punto abajo (33-32) después del susto que dio Carla García tras un mal gesto en su tobillo.

“Pero no pudimos más. Controlamos todo, se vio en las estadísticas, pero no lo conseguimos como queríamos con Traore. A Licskai, su mejor jugadora, la sacamos de partido y la dejamos en 10 puntos, pero no a Traore que llegó a los 16. Peleamos mucho”, insiste Chiqui Barros en su balance. “Fue un partido de los que más contento estoy”, reitera desde Córdoba.

Queja arbitral. Lamenta sobre todo el entrenador del Institutos del Compostela-Xunta que “nunca hemos podido ver al Rosalía al completo” y de cara a próximas citas reclama equidad en la labor arbitral. “Hay veces en la vida y en el deporte que los equipos necesitan un poco de suerte y este equipo merece ahora poder jugar con todo el mundo y en la segunda vuelta ser respetado por los colegiados”, asume Chiqui Barros que, aun con su queja, alaba el trato y la ejemplaridad de los dos árbitros en cuanto “a comportamiento a la hora de llevar el partido”.

“Pero hay un momento en el que el banquillo local presiona mucho y no hay más que ver las faltas que nos pitan a nosotras y a ellas (10 por 22) y se lo dije al final. Merecemos más respeto porque nos jugamos mucho”, continuó su reflexión.