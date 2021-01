Busca el Jerubex Santiago en Móstoles “un punto de inflexión”

A falta de cuatro jornadas para que termine la primera fase en la Segunda División nacional de fútbol sala, la moral de la tropa en el Jerubex Santiago Futsal no es la más alta. Hundido en la tabla, colista con sólo tres puntos. Urge una reacción, que lo que se haga ahora contará en la segunda fase, en la que el equipo compostelano luchará en el grupo por la salvación. Al Santiago le urge, como dice su entrenador, David Rial, “un punto de inflexión”. Hoy, a partir de las 18.30 horas, lo buscará en la cancha del Móstoles, tercer clasificado aunque con un partido menos.

El Móstoles ganó en la jornada 5 en Santa Isabel, 1-3, pero David Rial se olvida del potencial de su rival y se centra en lo suyo: “El equipo está trabajando bien; pero en la competición, en cuanto a la confianza... estamos sufriendo mucho a nivel mental. Necesitamos ese punto de inflexión, de poder puntuar, de poder volver a ganar un partido para volver a sentirnos un poco mejor: ganar confianza y poder tomar fuerza de cara a todo lo que nos viene”, dice.

El técnico no busca excusas, ni se lamenta pensando que muchos partidos se le han escapado a su equipo por detalles: “Sí, pero muchos de esos detalles están condicionados por las dinámicas, por el nivel mental. El otro día contra el Talavera tiramos cuatro veces a los palos, nos metimos un gol en nuestra propia meta que no sé si es infortunio o cómo llamarle, no es una situación en la que ellos hicieran mucho para marcar. Estamos en una dinámica negativa, en la que nuestros pequeños errores el rival los penaliza y nosotros parece que por mucho que hagas no marcas”, asume.

También reconoce que hubo “partidos muy malos, en Ceuta o Leganés; pero contra el Benavente empezamos 2-0, el otro día contra Talavera hicimos un buen inicio... pero tenemos que ser constantes durante 40 minutos y poder sacar un resultado positivo para seguir creciendo”.

No parecen Móstoles, y el Móstoles FS, los mejores sitio y equipo para hallar ese punto de apoyo. Para David, el rival “es de la parte alta de la tabla, con un juego muy alegre y vistoso. Es verdad que llevan sin jugar desde antes de Navidad, en 2021 han tenido que suspender un partido por el temporal Filomena y otro por el COVID, la semana pasada. Pero al final son un equipo muy competitivo, con los mecanismos muy asimilados porque llevan mucho tiempo juntos y seguramente junto al Noia es el mejor equipo de la categoría”.

Pero... “ya da igual si el rival es duro o no es duro. Al final van a ser duros todos, y tenemos que centrarnos en nosotros, en que cada partido hay que jugarlo como si fuera el último, tratar de sumar los máximos puntos posibles, porque es lo que necesitamos. Centrarnos en eso, tratar de dar cada día nuestra mejor versión, seguir creciendo y pensar en puntuar”, remata el entrenador.