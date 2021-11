Busca el Santiago Futsal orden ante O Parrulo B

··· No podrá contra el Santiago Futsal para al partido de hoy con el concurso de su jugador Diego Pérez, que recayó de la lesión muscular que ya lo había tenido apartado del equipo recientemente y no se entrenó durante la semana. Fiel a la idea de no arriesgar en estos casos, dado lo traicioneras que son las lesiones musculares y más tras una recaída, Chipi decidió que el jugador, un puntal en las primeras jornadas de liga, no integrase la lista de convocados para el partido de Ferrol. El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones para enfrentarse al filial de O Parrulo en A Malata.