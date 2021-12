‘Camiñar’ con el Obra en la segunda vuelta trae un regalo de primera: el derbi

Caminar, seguir caminando. El Monbus Obradoiro quiere completar también esta temporada su particular peregrinaje por la Liga Endesa, el undécimo consecutivo. Pero para llegar a la docena y a la Praza do Obradoiro, pide el apoyo de sus fieles. Muchos ya están, otros quizá no pudieron sumarse desde el inicio de la liga. Para animarlos, el club santiagués lanza una atractiva campaña de abonos para la segunda vuelta de la liga. El primer partido que podrá ver en Sar el abonado que se incorpore es antes de Reyes (día 3 de enero de 2022), pero todo un regalo: el derbi entre Obra y Breogán.

Faise camiño ao andar. Camiña con nós, titula el Monbus Obradoiro su campaña, que acompaña con un bonito video con los tres capitanes del equipo: Álvaro Muñoz, Albert Oliver y Álex Suárez, que dejan el balón y toman sus bastones de peregrinos para afrontar nueve duras etapas del Camiño, los partidos de la segunda vuelta.

En esas etapas hay picos exigentes: en enero, tras el gran derbi, el Bilbao y el Betis en Sar; en febrero, el Andorra; en marzo, más dureza: Baskonia y Unicaja; en abril, el Manresa y el Gran Canaria; y la traca final, en mayo, el Real Madrid y el Valencia.

PRECIOS. El club mantiene los principales descuentos: para abonados de años anteriores (5%); Fidelidad (haber sido abonado cinco temporadas (5%); Trae a un amigo (5% al recomendado y 5% al recomendador); Donaciones a la Fundación Heracles: por cada 150 €, 100 € de descuento y 50 € en entradas y desgravación; Abono Familiar; y Precio Reducido para parados, estudiantes y federados. Y se mantiene la posibilidad de financiar el abono de 3 a 6 meses sin intereses.

La Caldeira rugirá mejor con más madera. “Sentimos el apoyo de cada persona que viene a Sar como una parte fundamental del equipo. Son uno más. Cuantos más seamos mejor podremos pelear estas jornadas que tenemos por delante”, dice Muñoz. “No faltará sacrificio y esfuerzo por parte de todos, mantendremos el espíritu de lucha y entrega que hemos tenido hasta ahora”, añade.

Suárez ha insistido en “la comunidad que se genera entre jugadores y afición en Sar. Es muy bonito vivirlo, tanto para los pequeños como para los mayores”. Y añade que “pondremos ganas y esfuerzo, lucharemos cada pelota, e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos siempre”.

Ninguno de los tres capitanes duda al responder qué podrá ver el aficionado que acuda a Sar. Oliver explica que “nos verán dejarlo todo en la pista, hacerlo lo mejor posible y dar nuestro 100%”. La experiencia lo avala, la misma con la que dirige al equipo para llegar en la mejor condición a la meta.

ESPECIAL. Pocas veces un equipo se ha identificado tanto con su afición. El Obra y sus rivales saben que Sar es una plaza muy difícil de tomar por esta unión de fuerzas. Lo destaca Álex: “Se dice mucho lo de que la afición ayuda a ganar partidos. Pero es la verdad. Es el sexto jugador. Cuando no tienes fuerzas o te falta esa chispa, notas su aliento y recibes ese plus”. Será así, como siempre, en Sar.