Campus en Valga entre o Cordeiro e o Valencia CF

FÚTBOL As instalacións deportivas municipais de Campaña albergan xa o campus de verán de fútbol que organizan conxuntamente o Cordeiro e o Valencia C.F, o seu primeiro en Galicia. A actividade conta con 71 nenos inscritos de categorías prebenxamín, benxamín, alevín, cadete e xuvenil e prolongarase ata o vindeiro venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dirixidas por dous técnicos do Valencia, xunto a outros tres do Cordeiro, todos eles titulados. Todos os nenos recibiron o primeiro día o equipamento oficial do Valencia e agasallos. ecg