Candidatos que no favoritos

LA SUERTE para la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar está echada. Ya se conoce el grupo en el que se jugará el pase a la siguiente ronda y aunque, a priori, pudiera parecer que no ha tenido suerte, lo cierto es que, a priori, las dos primeras plazas que darían el pase directo deberían ser para La Roja y para Alemania. Seguramente ni a los alemanes ni a los españoles les ha hecho ni pizca de gracia tener que verse las caras a las primeras de cambio pero si todo transcurre según lo previsto, ambos no deberían tener excesivas dificultades para seguir adelante.

Ahora mismo los de Luis Enrique no son favoritos pero sí son serios candidatos al título si nos atenemos a su trayectoria más reciente, concretamente a lo visto tanto en la Eurocopa, donde cayó eliminada en la tanda de penalties por Italia que luego se proclamaría campeona, como en la UEFA Nations League, eliminando precisamente a los italianos en semifinales y perdiendo injustamente con Francia en la final, en la que se vió superada con sendos goles de Benzemá y Mbappé.

El problema con el que se encontrarán todas las selecciones es que el Mundial este año se juega en unas fechas completamente atípicas, concretamente entre los meses de noviembre y diciembre -comenzará el 21 de noviembre y la final se disputará el 18 de diciembre-, por lo que está por ver cómo afrontan los equipos una competición que obligará a parar más de un mes las ligas domésticas cuando hasta la fecha siempre se disputaba a final de temporada.

De lo que no cabe la menor duda es que a estas alturas del año el seleccionador español parece tener meridianamente clara lo que es la columna vertebral del equipo en el que figuran un portero, Unai Simón, un central Laporte, dos centrocampistas Busquets y Rodri, y un delantero Ferrán Torres. Estos cinco hombres ahora mismo son, lesiones al margen, fijos en la lista del técnico asturiano pues ha contado siempre con ellos estuvieran mejor o peor en sus respectivos equipos.

Luego figuran una serie de jugadores que tienen casi todas las papeletas para viajar al Mundial y entre ellos sobresalen los nombres de Eric García, Azpilicueta, Iñigo Martínez, Pau Torres, Jordi Alba, Gayá, Pedri, Koke, Gavi, Morata y Dani Olmo. Y para completar el resto de la expedición se barajan los nombres de Kepa, Carvajal, Sarabia, Yeremy Pîno o Gerard Moreno. Aquí va a depender del estado de forma de cada uno así como el tema lesiones.

Precisamente, en el apartado de lesiones hay dos jugadores que en condiciones normales serían de la partida pero que ahora mismo no estarían en disposición de jugar como es el caso del azulgrana Ansu Fati, que lleva prácticamente dos años sin poder jugar pues acaba de salir de una nueva lesión y todo va a depender de cómo afronte este final de temporada así como el inicio de la próxima. Y el donostiarra Mikel Oyarzábal, un delantero de la plena confianza de Luis Enrique pero que su reciente lesión de ligamentos hace casi imposible que llegue a tiempo.

Cierto es que descifrar al seleccionador no es tarea fácil porque es un hombre que ha demostrado carácter y saber aguantar todo tipo de críticas. Aún se recuerda la polémica que se montó con la lista que dió para la UEFA Nations League con la convocatoria del juvenil Gabi y la ausencia de jugadores del Real Madrid. Al final la actuación del jugador del azulgrana acabó dándole la razón y más si tenemos en cuenta que el cuadro merengue no tenía jugadores españoles disponibles a excepción de Nacho, un central en el que nunca confió.

Lo que llama la atención en la forma de actuar de Luis Enrique es que, acertada o equivocadamente, no se casa con nadie y lo mismo le da no convocar a jugador alguno del Real Madrid como llamar a jugadores casi desconocidos para el aficionado, que militan en la Premier League.

De lo que no cabe la menor duda es que hay una serie de nombres que a día de hoy y tras figurar en alguna convocatoria, lo tienen casi imposible y entre esos destacan gente de tanto nivel como el ex madridista Sergio Ramos que lleva un año para olvidar en el PSG; el portero David de Gea con el que siempre había contado y que parece haber caído en desgracia; el lateral Jesús Navas que está realizando una excelente campaña en el Sevilla; Fabián Ruiz, otro que está que se sale en el Nápoles pero que tiene por delante a gente de mucho nivel; o el propio Thiago al que le costó hacerse con un puesto en el Liverpool pero en el que no acaba de conficar el responsable de La Roja.

En todo caso, los que al final sean de la partida, de eso no hay duda, volverán a darlo todo por un hombre que ha conseguido que la selección sea un equipo comprometido y que tienen el firme propósito de hacer valer su condición de candidatos cuando el 23 de noviembre, se enfrenten al vencedor de la eliminatoria entre Costa Rica y Nueva Zelanda, en el estadio Al Thumama, para luego intentar superar a Alemania, el día 27, en el estadio Al Bayt, lo que les permitiría pasar como cabeza de grupo a la siguiente ronda.