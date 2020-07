Cara a cara barcelonés de extremos en el Camp Nou entre culés y periquitos

··· El entrenador del Barcelona, Quique Setién, expresó ayer que tiene constancia de que desde el club están “contentos” con el trabajo de su cuerpo técnico al frente del primer equipo y que nunca tuvo la sensación de que su futuro fuese a cambiar antes de la victoria en Villareal (1-4).

··· “La constancia que tengo desde el club es que están contentos con el trabajo que hacemos y esto es lo que me he centrado. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva”, explicó Setién.

··· El entrenador del Barcelona aseguró que los medios de comunicación solo se centran en “goles, victorias y derrotas” para sacar conclusiones sobre la continuidad de los entrenadores. “Este es el circo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Yo tengo mi criterio después de analizar todos los partidos y minutos jugados”, sentenció.