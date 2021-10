Carla García: “Veo al equipo más consolidado y mejor que hace un año”

Santiago. No lo tendrán fácil. La Liga ha ganado en exigencia y competitividad, los destinos dentro de su grupo son aún más lejanos, siguen siendo un plantel extremadamente joven y con poca experiencia y la mayoría deben compatibilizar entrenamientos y partidos con unas carreras universitarias que no dan prórrogas cuando no se cumple. Pero ya han demostrado la pasada temporada que les sobra carácter y capacidad de trabajo, se exhibieron como un equipo incómodo, unido, con las ideas claras tácticamente, y sobre esas bazas el Institutos de Compostela saltará de nuevo a la pista desde este sábado (17.00 horas) en el estreno de la nueva Liga Femenina 2 2021/22 frente al Adareva Tenerife.

“Yo tengo ganas de que empiece ya la Liga. Es algo común a todas. Jugaremos en un grupo completamente diferente al de la temporada pasada y eso nos anima, no sé si es porque habrá más competencia entre unos y otros, o porque jugaré en sitios donde no lo hice nunca como Melilla, Córdoba o Málaga, por ejemplo, y además porque veo al equipo más consolidado y nos veo mejor que el año pasado a estas alturas”, subraya Carla García.

Estudiante de Farmacia, a sus 21 años la pívot colegial asume que toca comenzar a hacer encaje de bolillos entre dedicación académica y devoción deportiva: “Nos vamos a tener que organizar. La temporada pasada al final sí que nos costó un poco compaginar y estábamos un poco ya saturadas entre prácticas y exámenes, pero estamos mentalizadas de tener que estudiar en el bus y todo eso”. De ahí que asevere: “Las quinielas estaban todas en nuestra contra pero al final trabajando lo sacamos adelante. A veces me paro a analizarlo y creo que no somos conscientes del mérito que tenemos, habría que valorarlo más”.

Una vez pasada la novatada, Carla espera ver a un Institutos de Compostela-Xunta con “más control en los partidos”. “La pasada temporada al final siempre nos agarrábamos a los encuentros, incluso con los equipos de arriba, pero también sufríamos momentos de desconexión. Con la experiencia y al conocer más el juego creo que por ahí vendrá la diferencia”, ansía.

Contentas con Traer. A la espera de la pívot extranjera que no da llegado a Santiago, Catherine Traer es la gran novedad del plantel de Chiqui Barros este curso. La llegada de la internacional canadiense es aplaudida por el grupo. “En el primer entrenamiento nos pusimos a explicar el 5x0 y a nosotros nos costaba un montón hacer un determinado sistema que ella en dos veces ya lo cogió. Todas nos quedamos sorprendidas”, confiesa. “Nos aportará sobre todo experiencia porque su bagaje y su mundo incluso es completamente diferente al nuestro”, asume la capitana del Rosalía. c. guillén