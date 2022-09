CARLITOS ALCARAZ, con tan solo 19 años y un futuro prometedor, en un gran estado de forma física y de poderío mental, y con un tenis superlativo, le ha demostrado al mundo que está llamado a liderar la Next Gen, capaz de acabar con la hegemonía de las tres grandes leyendas del tenis mundial: Nadal, Djokovic y Federer, y de la mano de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, Juanki, está dispuesto a darlo todo para convertirse en una nueva leyenda de la historia del tenis. Carlitos, tras vencer al noruego Casper Ruud por 6/4, 2/6, 7/6 (7/1) y 6/3 en la gran final de US Open, se convierte en el jugador más joven de la historia en liderar el ranking mundial de la ATP, poniendo en pie a los 24.000 espectadores de la pista central Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, en New York, que han vibrado con su tenis sublime a lo largo de las dos semanas del torneo, venciendo a todos sus rivales (Báez, Coria, Brooksby, Cilic, Sinner, Tiafoe y Ruud).

PALMARÉS DE CARLITOS. Tiene en su haber seis torneos de la ATP: ATP World Tour 250 (Umag/2021), ATP World Tour 500 (Río de Janeiro/2022), ATP World Tour Masters 1000 Miami (2022), ATP World Tour Masters 1000 Madrid (2022) –donde dio un auténtico recital de tenis y de poderío al vencer a Nadal, Djokovic y Zverev, ante un público que se rindió a su buen juego y superioridad– y US Open (2022).

SE CUMPLIERON MIS VATICINIOS. En el artículo Ha nacido una estrella: Carlos Alcaraz (ECG/05-09-21), dije que, en el 2022, Carlitos estaría en el top ten del ranking mundial (en aquel momento era el 55). En la edición del US Open 2021, el público del Arthur Ashe Stadium, como si fuera una premonición, vibró con Carlitos en su partido de dieciseisavos de final contra Tsitsipas (era el 3 del mundo) al que venció en cinco sets tras más de cuatro horas de lucha a un ritmo trepidante. En el artículo Las tres leyendas del tenis y Carlitos (ECG, 20-06-2022), dije que Carlitos era el joven con más futuro del tenis mundial, que se notaba la mano de Juanki, que lo llevaría a la cima del tenis mundial (en aquel momento era el 7) y pronostiqué que no tardaría mucho en alcanzar el nº 1 y en dar días de gloria al tenis español ganando Grand Slam, y así fue.

Carlitos lo tiene todo para triunfar en el mundo del tenis, disfruta como nadie en la pista, transmite alegría, asombra la naturalidad y sencillez de su tenis, es un ganador nato. Por donde pasa, deja huella, por sus genialidades en la pista, por su tenis agresivo y demoledor, con su sencillez y saber estar conquista el corazón del público en las pistas o estadios donde juega. Por todo ello, se le respeta, admira y quiere como lo que es: un rapaz auténtico y un gran campeón.

De Carlitos, cabe destacar su impresionante poderío físico y mental, su técnica depurada y su gran variedad de golpes, tanto desde la línea de fondo como en la red (maneja todos los registros: saque, volea, drive, revés a dos manos, dejada, globo, smatch). Su dejada para romper el ritmo del contrario es muy efectiva, pero lo que más destaca de su juego es su drive demoledor con un ritmo y velocidad de bola inusual en el circuito ATP (se coloca muy bien para golpear la bola de derecha, es muy rápido de piernas y a la hora de sacar el brazo y atacar la bola arriba y delante, y eso le permite ganar la posición, desarbolar al contrario y hacer muchos winners).

Alcaraz, de la mano de Juanki, seguirá creciendo ya que tiene mucho margen de mejora, especialmente con el primer saque (su segundo servicio es muy bueno) y con el revés alto, y en los partidos que se le ponen cuesta arriba y no tiene su día, tiene que ser más paciente y aprender a ganar sufriendo.

¡Bravo Carlitos! No cambies nunca, los que creímos en ti desde el principio, seguiremos estando siempre a tu lado, en los triunfos y en las derrotas.