Carlos Sainz: “Se puede luchar por un Mundial, estoy preparado”

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz afirmó, en una entrevista con la Agencia EFE, que en su estado de forma “se puede luchar por un Mundial” y declaró que está “preparado para lo que venga la próxima temporada”, aunque “hay que mejorar en todo”.

“Hay que mejorar en todo. Yo como piloto nunca estoy cien por cien satisfecho con ninguna de mis facetas, creo que todas tienen margen de mejora y cada año me voy al invierno sabiendo que tengo que mejorar en todas esas áreas si quiero seguir mi progresión como piloto y ser campeón del mundo”, expresó el madrileño.

“Lo que sí se es que con el piloto actual también se puede luchar por un Mundial y que estoy preparado para lo que venga la próxima temporada”, añadió.

Sainz finalizó en quinta posición el campeonato de pilotos -por detrás de los Red Bull y los Mercedes- en la que ha sido su mejor temporada. Todavía con la renovación en el aire, aunque encauzada, el 55 ve a la escudería preparada para el próximo año, marcado por el cambio de un reglamento que igualará los monoplazas y hará la F1 más competitiva.

Sobre la posibilidad de que haya un equipo que consiga de alguna manera dominar el año que viene, Sainz cree que puede darse el caso, pero prefiere la competitividad: “Puede ser que haya una Fórmula 1 muy igualada y que pase lo que todos queremos, o puede haber alguien que dé en la tecla y que domine. Esperemos que sea lo primero y que haya una Fórmula 1 igualada y competitiva; y si alguien tiene que dar en la tecla que sea Ferrari”.

Pensando en su escudería, el piloto ve al equipo mucho mejor que hace un año: “En cuanto a Ferrari, es muy complicado saber dónde vamos a estar el año que viene, pero yo creo que el equipo ha crecido muchísimo y durante la temporada se ha convertido en un equipo mucho más fuerte a nivel pits-stops (paradas durante carrera), estrategia, neumáticos, la manera de ejecutar los fines de semana... Si el coche es bueno el año que viene creo que estamos preparados”.

El piloto madrileño, de 27 años de edad, se ha subido un total de cuatro veces al podio en la temporada recién concluida. Carlos Sainz consiguió una tercera plaza en la última carrera del campeonato, que le alzó al quinto puesto en la clasificación final del Campenato del Mundo de pilotos, cerrando así su gran temporada. Pero su fin de semana más especial no coincide con un podio. Fue en Monza (Italia), en el que acabó sexto: “Ha sido uno de los fines de semana más especiales, si no el más especial de mi carrera deportiva, por sentir por primera vez lo que es ser un piloto Ferrari en Monza. Fui bastante activo en redes ese fin de semana y pude enseñar un poco lo que es. Sinceramente, nunca me olvidaré”.