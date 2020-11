Casi 400 mil euros de déficit en las cuentas del Obra por el virus

En junio el Consejo anunció que sus integrantes habían avalado tres créditos por valor total de 850.000 euros, no solo para hacer frente a la deuda del ejercicio 2019/20 sino también para asumir las posibles consecuencias del actual, que ya se está revelando muy lejano a la normalidad. Además, en marzo el Obra aplicó un ERTE a sus trabajadores (reducción de jornada del 70 %) y posteriormente acordó con sus entrenadores y la dirección general un recorte del 10 % en sus salarios mientras no se permita la entrada de público al Multiusos Fontes do Sar.

Reducir los gastos era imperativo ante la bajada de ingresos: se pasó de recibir 890.000 euros en el apartado de abonos y taquillaje (18/19) a 612.000 (19/20), y de casi 2,4 millones en comercialización y publicidad a menos de 1,9. Así, aunque en verano de 2019 había diseñado un presupuesto de 3,5 millones de euros, que no deja de ser una previsión, finalmente la cifra de negocios de las cuentas 19/20 descendió a menos de 2,5 (2.466.806). El año anterior, el mismo apartado arrojaba un dato sensiblemente mayor: 3.251.710 euros.

REAJUSTE. El complicado panorama ocasionado por la pandemia también afecta a la temporada actual. En verano el Obradoiro ya anunció que su presupuesto para el ejercicio 2020/21 se reduciría entre un 10 y un 15 por ciento, y ese tijeretazo rondará el 11 %, pues el Consejo presentará el 15 de diciembre uno de 3,1 millones de euros, 400.000 menos que el año anterior pues se había realizado un esfuerzo para intentar dar un salto. En el contexto actual, como es lógico, la prudencia obliga a reajustarlo.

En esa previsión se incluye una partida total de 1,7 millones de euros para salarios deportivos, y los epígrafes referidos a los ingresos cambian considerablemente respecto a lo que era habitual en el Obra. Así, el club optó por presupuestar 350.000 euros entre abonos y taquillaje, un cálculo que no se podrá evaluar hasta certificar si la temporada concluye con o sin público en las gradas. Por contra, los fondos de las competiciones ascienden a 700.000 euros y las subvenciones de organismos públicos se mantienen en guarismos similares, unos 400.000 euros. Además, se incluyen 112.000 en concepto de traspasos de jugadores, en esta ocasión referidos a operaciones de veranos anteriores.