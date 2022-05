Cataluña y Aragón apuran sus opciones para una candidatura conjunta para los Juegos de Invierno

HORIZONTE 2030. La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón apuran las opciones de presentar una candidatura conjunta de los Pirineos para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, una fórmula unitaria que de facto es la única que contemplan el Comité Olímpico Español (COE) y el Gobierno.

“O candidatura conjunta o no habrá candidatura”, han confirmado a Efe diversas fuentes implicadas en la negociación del proyecto olímpico de los Pirineos, del que en breve se pueden producir novedades en su tortuoso recorrido. Si bien es verdad que el presidente del COE, Alejandro Blanco, marcó el 20 de mayo como fecha límite para un acuerdo definitivo pensando en no retrasarse respecto a otras candidaturas competidoras, no hay un plazo concreto para presentar la candidatura pirenaica, tal como recordó el asesor principal del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Pere Miró. La candidatura olímpica de una ciudad o región la presenta siempre el comité olímpico del Estado al que pertenecen, en este caso el COE. En esta ocasión, el proyecto pirenaico español afrontaría un proceso de candidatura totalmente distinto en forma, requisitos y plazos a, por ejemplo, los que protagonizó Madrid para 2012, 2016 y 2020.

De entrada, las regiones o países aspirantes -esa es la primera diferencia: antes eran solo ciudades- no disponen de un plazo fijo para presentar sus intenciones al COI, según las nuevas normas de adjudicación. Actualmente, la Comisión de Futuras Sedes del COI estudia las propuestas.

En el caso de esta candidatura española para el año 2030, debe haber un pacto a tres bandas del COE con Cataluña y Aragón, después de que esta última se desmarcara del acuerdo técnico firmado entre el resto de partes el pasado 1 de abril, al considerar que el primer reparto de disciplinas favorecía a Cataluña. EFE