Chipi espera ver la mejor versión del Santiago y volver a ganar ante el Leis

Santiago. Tres partidos sin ganar, dos derrotas y un empate que llegó en el último minuto en tierras charras, la pasada semana. Una eternidad para el Santiago Futsal 2021-22, acostumbrado antes a ganar después de ganar. Toca recuperarse, volver a la senda del triunfo. Y la primera oportunidad es esta tarde (18.00 horas) en Santa Isabel frente al Leis de Pontevedra, peligroso jugando a domicilio.

Chipi, entrenador del Santiago Futsal, no quiere excusas: “Es en casa, delante de nuestra afición, tres semanas sin ganar... y nos toca ganar ahora, no hay más vuelta que darle. Mañana (hoy) vamos a ver la mejor versión del Santiago Futsal para volver a la senda del triunfo y mantenernos en el grupo de cabeza. No hay nada más que decir”, aseguró a EL CORREO.

El técnico habla con calma, sin enfado, del partido ante el Albense, ese empate postrero la pasada semana. “Volvimos a estar muy bien en defensa, tuvimos mucho orden defensivo, criterio, y tres o cuatro ocasiones muy claras para matar el partido con el 0-1, pero no estuvimos acertados y al final nos pitaron dos dobles penaltis, el primero Brais estuvo muy acertado y en el segundo, ellos. Lo intentamos en los segundos finales con portero-jugador pero no fuimos capaces de marcar”.

Por eso, se centra ya en el encuentro ante el Leis. El propio entrenador es alta en el banquillo, tras dos partidos sancionado. Sí son baja Diego, que sigue con su proceso de recuperación, y Pedro, que el pasado martes en el entrenamiento sufrió un esguince de tobillo. Por otro, Quintás será duda hasta última hora, hará un prueba para ver si puede ayudar.

Las bajas se acusan más en los malos momentos. Todo el plantel sería necesario ante el Leis de Pontevedra, un rival que “se maneja mejor fuera de casa que en su cancha. Es un equipo reactivo, se adapta al rival cuando éste quiere llevar la iniciativa. En Guardo iba ganando 1-4, aunque el final empató, pero es un dato. Mario y Cley son sus dos jugadores más desequilibrantes, y deberemos estar atentos”.

Lo dice Chipi, que sólo conjuga el verbo ganar para el choque de esta tarde ante el equipo pontevedrés. A. PAIS