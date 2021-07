Chiqui Barros: “Hemos crecido, pero todavía hay mucho por hacer”

“Estoy a gusto, estoy bien, creo en lo que hacemos, me tratan bien. Son ya dos años y algo, porque la temporada pasada se paró muy pronto, y en ese tiempo hemos hecho muchas cosas pero todavía quedan otras muchas por hacer”, así detalla Chiqui Barros los motivos que le animan a seguir, al menos una campaña más, al frente tanto de la coordinación de la sección femenina del Institutos de Compostela Xunta de Galicia como del equipo de la Liga Femenina 2.

Lo que en principio se vaticinaba como una estadía de un curso, respondiendo a la llamada de un “amigo de toda la vida” como el director general del club Kiko Montero, alcanzará ya su cuarta temporada porque “estoy donde quiero estar y con la gente con la que quiero estar”.

Identidad. No ha sido solo el ascenso del primer equipo a la segunda máxima competición del baloncesto nacional, sino que la confirmación de que los pasos para asentar la cantera, dotarla de una seña de identidad reconocible sea cual sea la categoría, son evidentes, por eso insiste el ferrolano en que su intención es seguir sumando y aportando. “Hemos crecido pero hay mucho por hacer todavía. Estamos aún en el camino de lo que queremos ser. Me motiva entrenar a todas, pero en especial a aquellas jugadoras que creo que merecen tener un nivel muy alto de trabajo y de entrenamiento por su compromiso, su talento y su calidad, consolidar además al conjunto de LF-2 porque este año será muy complicado”, advierte y apostilla: “Tengo la tranquilidad de estar en un sitio en el que no importan los resultados, que han sido buenos, sino que aquí importa más el trabajo”.

“Por eso me veo aquí mucho tiempo”, reitera un Chiqui Barros que ultima la confección de nuevo proyecto de LF-2 donde tiene asegurada la continuidad de su columna vertebral y se revisa ya el mercado para optar por la mejor opción para la ficha de jugadora extranjera.