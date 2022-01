Colosos de la zona: MVP’s con legado en el Obradoiro

“A Maxi tuvimos opción de ficharlo cuando venía de una trayectoria de múltiples lesiones y no acababa de tener un rendimiento bueno. Venía de S. Oliver en Alemania y desde el primer minuto veías que con su ética de trabajo podía llegar a donde quisiera. Era un auténtico currante, siempre tenía las orejas abiertas para escuchar lo que el entrenador le quisiera decir, y un jugador que con nosotros consiguió tener esa regularidad que antes no había logrado y eso hizo que fuera creciendo, que hiciera crecer al equipo hasta convertirse en un hombre tan importante. De hecho esa temporada coincide con Adam Waczynski y ambos fueron los dos jugadores más importantes, no los que en realidad tenían el pasaporte americano como eran Keaton Nankivil y Dani Miller. Los americanos entre comillas eran ellos y era por lo que habíamos apostado. Tiene ese récord de valoración en un partido además y recuerdo ese encuentro en Fuenlabrada cuando al final ya todos le daban los balones a él (acabó con 36 puntos tras un 6/6 T2, 15/16 TL, 3/6 T3, 5 rebotes, 2 balones robados y 2 tapones)”, lo analiza Víctor Pérez. “Tenía un físico espectacular, capacidad para el rebote, para el tiro de media distancia, de larga, al poste bajo... tenía muchas facetas en el juego en las que sumar y hacer valoraciones importantes. Es un jugador y una persona espectacular también en cuanto a educación. Muy respetuoso con todo el mundo, muy agradecido, de los que aún tengo relación y la etapa del Obra siempre la recuerda con cariño. Cuando pudo vino y seguramente no viene más porque no puede. Es un jugador que nos sigue desde la distancia y está siempre pendiente. Ahí continúa además en los Dallas Mavericks con Luka Doncic en la NBA”.