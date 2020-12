David Soto y Álvaro Casas, una pareja de regreso a sus orígenes

David Soto y Álvaro Casas forman la pareja de centrales titular en el Compostela. Ambos se asentaron como dupla durante la pasada temporada, en la que formaron el centro de la zaga menos batida de la liga en Tercera. Repiten dúo esta campaña, también integrando una de las defensas más sólidas en este inicio de competición en Segunda B. El ourensano y el santiagués cuajaron pronto una sociedad fructífera, pero lo cierto es que ya habían jugado juntos con anterioridad. Fue en su etapa como futbolistas del filial del Celta de Vigo, al que se enfrentarán este domingo (12.00 h), ahora con la camiseta compostelanista.

La pareja de centrales habitual en el Compostela revivirá este domingo su pasado. Tanto el capitán blanquiazul, Álvaro Casas, como su compañero en la zaga, David Soto, pasaron gran parte de su etapa de formación en las categorías inferiores del Celta.

Después de ir subiendo escalón a escalón, sería en su última campaña en Vigo cuando ambos coincidieron por primera vez jugando como centrales. Fue en la temporada 2014/15, en la que el Celta B concluiría el campeonato de Segunda División B en decimotercera posición, y en la que coincidieron con otro compostelano, el delantero del Betis Borja Iglesias.

Aquel curso Casas y Soto coincidieron sobre el campo en nueve partidos, dando inicio a una aventura que se retomaría cuatro años más tarde, ya en el Vero Boquete de San Lázaro y con la camiseta del Compostela.

La sociedad formada en A Madroa tendría mucho mayor recorrido con el desembarco en la SD. Durante la temporada interrumpida por el coronavirus Soto y Casas capitanearon el centro de la zaga compostelanista en veintiséis encuentros, repartidos en veinticuatro de liga y dos del play-off exprés de ascenso a Segunda B.

Con ellos sobre el campo, el Compostela solo encajaría once goles en los minutos que ambos coincidieron en el césped, nueve en liga y dos en la lucha por el ascenso. Formaron parte, además, del equipo que batió el récord de imbatibilidad del club, dejándolo en 798 minutos sin encajar un tanto.

En la presente campaña, Álvaro y David acumulan cinco partidos consecutivos como titulares en el centro de la defensa. Soto se perdió el primer encuentro, contra el Unionistas en el Reina Sofía, al verse obligado a cumplir un partido de sanción por su expulsión en el choque por el ascenso, ante el Ourense CF.

Coincidieron sobre el campo en la segunda jornada de liga, y desde entonces han disputado todos los minutos en juego, durante cinco encuentros, en los que el equipo recibió tres goles.

FORMADOS EN A MADROA. Casas y Soto volverán el domingo a Barreiro, campo que defendieron por última vez en 2015, con el Celta B. Fue el broche a una etapa que se prolongó durante años en el cuadro olívico.

El actual capitán del Compostela militó seis años en la disciplina celeste, aunque el primero de sénior jugó cedido en el Alondras. Su recorrido comenzó en el cadete A y culminó en el filial.

Más tiempo estuvo David Soto, que se vistió de celeste durante once años. Desde que llegó a Vigo en 2005, con once años, fue pasando por los distintos equipos de categorías inferiores del Celta, hasta llegar a debutar con el primer equipo, en Segunda División. Su estreno llegaría en la última jornada de la temporada 2010/11, a las órdenes de Paco Herrera, aunque no como central, sino ejerciendo de lateral derecho, contra el Cartagena.

Durante su estancia en A Madroa, Casas y Soto solo jugaron juntos como centrales en su último año. No lo hicieron en categorías inferiores, porque Casas jugaba de mediocentro y apenas coincidieron en el mismo equipo.