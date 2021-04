Con defensa hay paraíso

ANTES DE COMENTAR nada de lo deportivo, quiero resaltar lo que supone por parte de la ACB, que presume de ser competitivamente la segunda mejor liga del mundo, permitir que dos equipos no compitan en pie de igualdad. Los horarios a los que se ha sometido al Obradoiro en esta jornada no tienen ninguna justificación y son insulto a la justicia igualitaria de oportunidades que debe ser la que impere en cualquier torneo. Jugar en menos de 48 horas sin que haya una competición de Euroliga o Eurocup por medio es injustificable y una gran desventaja, en este caso, para el Obradoiro que no pudo descansar ni preparar adecuadamente el partido ante el Herbalife.

Un partido que decidí no ver en directo ya que los chicos del conjunto filial de la Liga EBA jugaban en Silleda un partido muy importante ante un equipo, el Agustinos Leclerc de León, que llegaba en tan buena forma y racha de resultados como el Herbalife a Sar. Los pupilos de Denis a base de buena defensa, apretar al máximo y correr todo lo que pudieron, obtuvieron una gran victoria que les da opciones de ser primeros o segundos de grupo, en función del resultado que se obtenga el próximo domingo ante el Chantada. Independientemente de este, han hecho un gran trabajo con Denis, Xoel, Alberto y Javi y como colofón una grandísima temporada sobreponiéndose a todas las dificultades que han tenido.

El partido del equipo ACB se presentaba con un mar de dudas por la ausencia del mejor artillero, Robertson, y por el gran momento de juego y resultados del Herbalife, que en la primera parte impuso su sello a pesar de que la defensa de los locales fue intensa y bien ejecutada. Enoch, dueño y señor de las zonas, fue el que mantuvo al equipo en el partido.

En el tercer cuarto, Oliver tomó las riendas y se reivindicó ante sus ex con una gran dirección y acciones defensivas en forma de faltas de ataque provocadas, de mucha sapiencia. El Herbalife se descompuso, perdió su hoja de ruta y ritmo de juego, y el Obra pudo conseguir una renta de puntos muy importante que después supo gestionar muy bien ante el arreón defensivo y de calidad de los canarios que se fueron acercando poco a poco, pero las sensaciones del Obra eran muy buenas, conducido muy bien por sus bases y con el juego interior totalmente dominado por Enoch al que Birutis le dio un gran relevo en los minutos que jugó en la segunda parte, donde también estuvo soberbio.

Una gran victoria que a pesar de las circunstancias horarias apuntadas y las dificultades del viaje de vuelta desde Valencia, se sustentó en el gran nivel defensivo exhibido y por la regularidad mostrada en todo el partido. Al final, el que el Herbalife se acercase fue debido a su potencial y calidad, y sin lugar a dudas, a la frescura que 48 horas más de descanso les pudieron aportar.

Quedan seis finales, la primera, muy importante, el próximo domingo en Sevilla ante el Betis. Ganar allí podría ser decisivo. Ahora por la forma que en lo táctico y en lo mental el equipo ha superado los traumas de las lesiones de Pozas y Robertson, hay que ser optimistas, porque se puede lograr.