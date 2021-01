Con derecho a soñar en el Atlético

FEMENINO El Atlético de Madrid selló su pase a la final de la Supercopa femenina de fútbol, en la que se encontrará con el Levante, al imponerse en la tanda de penaltis al FC Barcelona.

Las azulgranas parecían tener más controlado el partido, aunque serían las rojiblancas quienes se adelantarían. Un tanto que llegaba desde el punto de once metros al transformar Van Dongen la pena máxima cometida por Pereira por mano (1-0, min. 67). Sería en el minuto 89 cuando Alexia de falta volvía a igualar el marcador y volver a empezar. No variaría más el resultado, forzando las azulgranas la prórroga. En el tiempo extra, el conjunto culé gozaba de las principales ocasiones, pero se topaban con la defensa rojiblanca y con empate 1-1 se llegó a la conclusión de la primera parte de la prórroga. Durante los segundos 15 minutos las azulgranas siguieron estando un paso por delante, pero no se movió el marcador y la eliminatoria se definió en la tanda de penaltis. a.e.