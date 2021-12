Con el cuchillo entre los dientes

LOS INFIERNOS Lo ocurrido con el Barcelona en Alemania era la crónica de una muerte anunciada. Hoy por hoy el equipo azulgrana no está para competir con los grandes conjuntos europeos. Es más, no está ni siquiera para competir con los de la clase media y eso sí que es un drama para un equipo que hace apenas una década asombró al mundo practicando un fútbol excelente y, lo más importante, ganando casi todos los títulos a su alcance. Desde la marcha de Neymar, hace cuatro años, la gestión deportiva ha sido calamitosa, con fichajes que no respondieron, ni por asomo, a lo que costaron -Dembelé, Coutinho, Griezmann, etc.- y una gestión económica que ha dejado al club al borde de la bancarrota. Es más, si se tratase de una sociedad anónima, el Barcelona actualmente estaría en quiebra técnica.

El quedar fuera de la Champions en la primera fase, algo que no le ocurría a la entidad barcelonista desde hace veinte años, es un palo tanto en lo deportivo como en lo económico -las pérdidas en este apartado se van a los 30 millones de euros- pero, por otro lado, puede que sea lo mejor que le podía pasar para abordar de una vez por todas una limpieza del vestuario, algo que debían de haber hecho hace cuatro años, tras la debacle de Roma y, posteriormente, la de Liverpool.

Ahora mismo la práctica totalidad de los jugadores que militan en la primera plantilla, a excepción de Ansu Fati y Pedri y los jóvenes recién ascendidos, han perdido valor en el mercado y, en algunos casos, la totalidad de su valor porque son hombres que cobran mucho y nadie está dispuesto a ofrecerles unas condiciones parecidas, por lo que Laporta y su junta directiva tienen muy complicado dar bajas porque nadie quiere irse perdiendo dinero por lo que tendrán que echar mano de soluciones imaginativas para largar lastre que es lo que en la actualidad está reclamando el barcelonismo, con el riesgo añadido de que si no lo hacen las lanzas pueden volverse contra un palco que llegó haciendo promesas que no ha podido cumplir.