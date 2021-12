Con ganas de fiesta antes del parón

Hay ganas de dejar atrás la racha de cinco derrotas consecutivas. Ganas de dar ese pasito adelante, de cruzar la barrera entre ser siempre un equipo competitivo, que pelea por cada victoria, para sumar de nuevo un triunfo. Ya cuentan con un botín de cuatro una vez superado un tramo complicadísimo de la temporada lastrado por las lesiones y las ausencias, así que, ¿por qué no?, el técnico Chiqui Barros apuesta sin dudar por su Institutos de Compostela-Xunta para el envite de esta tarde (17.00 horas) frente al Unicaja, tercero en la tabla de la Liga Femenina 2.

Pese a estar inmersos en un tramo difícil por la época de exámenes a la que también se enfrenta la mayor parte de las jugadoras del plantel colegial, el técnico del Rosalía confía en la adaptación de la pívot Nazaré Lópes y en la compenetración cada vez mayor de Catherine Traer con el grupo. Tras las vacaciones de Navidad también se prevé la reincorporación de Sara Corredoira. “Estamos entrenando bien pero estamos intentando cambiar cosas porque Nazaré nos da unos espacios de juego y unas cosas que antes no teníamos pero antes hay que enseñarle todo lo que para nosotros es básico. Hablamos de una jugadora que tiene un enorme potencial, muy trabajadora, pero no es una jugadora de elite y le cuesta más aprender. Eso no es malo pero lleva más tiempo”, asume Chiqui Barros.

“Estamos intentando también dar un paso adelante para ser un equipo más físico, que Catherine juegue más al 3 que al 4 y ese proceso lleva tiempo. Tenemos ganas de que las cosas salgan bien”, añade el ferrolano.

Esta tarde afronta el último partido antes del parón recibiendo en el IES Rosalía al Unicaja, tercero con 8 triunfos, un plantel “muy poderoso” ante el que Chiqui Barros está “convencido de que vamos a competir y vamos a ganar”. “Son una cantera con una inversión muy grande, uno de los clubes más poderosos del baloncesto femenino de base español, con mucho físico, jóvenes muy buenas y jugadoras de muchísimo nivel como María Torreblanca, Salomé García y Verónica Matoso”, señala el entrenador del Rosalía.