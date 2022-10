PONTEVEDRA. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou onte na inauguración do VIII Congreso Internacional de Adestradores de Piragüismo de Augas Tranquilas, II Congreso Internacional de Slalom e I Congreso de Kayak Polo que terá lugar ata mañá no Pazo da Cultura de Pontevedra. Lete Lasa asegurou que o piragüismo “é un dos maiores responsables, senón o maior, dos magníficos datos do deporte galego como demostran as preto de 6.000 licenzas coas que Galicia é líder nacional en practicantes e en número de clubs; ou a manchea de medallas acadadas polos padexeiros galegos neste verán”. Neste sentido, destacou a Galicia e a Pontevedra, como “as capitais mundiais do piragüismo”.

Diante dos relatores de recoñecido prestixio internacional, Lete Lasa tamén falou da importancia que os adestradores, as augas bravas e o kaiak polo teñen no éxito do piragüismo galego, porque “neses tres ámbitos tamén somos unha potencia”. ECG