Continúa Álex Suárez, se reforzará el Obra con el argentino Fer Zurbriggen

Sigue creciendo la plantilla del Monbus Obradoiro para la temporada 2021-22. En la jornada de este martes, en dos frentes: la renovación de un valor firme de la pasada campaña, Álex Suárez; y el apunte de un fichaje que da por hecho una firma tan cualificada en estos temas como la de Chema de Lucas: haciéndose eco de la información que nació en Argentina (Leo Margo), De Lucas, la mejor garantía en estos temas, da por hecho que el base argentino Fernando Zubriggen jugará “las próximas temporadas en el equipo gallego”.

Siguiendo por esta segunda información, se apunta en Eurohoops que la negociación “está avanzada” para que Fer Zurbriggen, un base de 1.85 metros de altura y 23 años, firme “un contrarto multianual”, de larga duración, con el Obradoiro.

Si como todo parece el fichaje se confirma, será “la primera experiencia internacional para Fer Zurbriggen, siempre en el Obras Basket argentino”. Allí, el pasado curso,anotó 15.2 puntos por partido, con 6.6 rebotes y 4.9 asistencias, números que le valieron para ganar el MVP de la fase regular.

Lo que sí es oficial es que Álex Suárez jugará en el Obra la liga 2021/22. El ala-pívot de 2,06 metros y 27 años llegó la pasada campaña y brilló: 3.96 puntos (62.5 % en tiros de dos, 38.9 % en triples y 100 % en tiros libres) y 1.54 rebotes en 15.96 minutos por partido.

Más allá de eso, está algo que siempre persigue el Obra: la integración plena del jugador en la dinámica del club, del equipo. Y en eso sacó sobresaliente Álex, que así lo remarca: “Renovar con el Monbus Obradoiro significa ser feliz. Hacía mucho que no me sentía tan cómodo y contento en un equipo. Seguir era mi prioridad y tengo muchas ganas de disfrutar de una temporada con Sar lleno”.

El jugador recordó que la pasada fue “una temporada atípica y complicada para todos: jugadores, cuerpo técnico, club, aficionados, patrocinadores... Pero dentro de todo lo malo de estas complicaciones he podido disfrutar mucho del baloncesto y del buen rollo que se respira aquí. Todo el mundo habla de la familia del Obradoiro, pero hasta que no lo vives no te das cuenta, es una gozada”.

Para la próxima, “lo que más espero es que vuelva el público al pabellón, que la Caldeira pueda volver a vibrar y que podamos disfrutar todos juntos del baloncesto. Hay que seguir haciendo las cosas bien para que cuando empiece la competición podamos estar juntos celebrando muchas alegrías. Nos lo merecemos”.

Álex valora el apoyo que recibió el equipo el curso pasado, la renovación de abonos sin poder ir a Sar: “Es algo tremendo. Las gracias nunca serán suficientes por lo que hace la afición. Es un plus para dejarse la piel en cada entrenamiento y salir a la pista a darlo todo. Ellos lo hacen por nosotros y nosotros intentamos dar lo mejor de cada uno. Creo es un resumen de lo que es la familia Obradoiro. Remar todos juntos hacia el mismo objetivo”, dice.