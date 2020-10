Cruel desenlace para un gran Obra

Cada vez parece más claro que para vencer a este Monbus Obradoiro hay que sufrir. El conjunto de Moncho Fernández encajó su primera derrota en el Fontes do Sar (77-78), al caer ante un Valencia Basket que salió triunfal de la ruleta rusa de los últimos segundos. Tras un duelo marcado por la constante igualdad, Dubljevic puso por delante al equipo taronja a tres segundos del final, antes de que Kassius Robertson anotase en una acción que se produjo con el tablero ya en rojo. Salió cruz.

Poco más de 48 horas después de imponerse en el Gran Canaria Arena, el Obra demostró que está preparado para competir incluso con un rival del talento y longitud de este Valencia. Pese a la derrota, los de Moncho Fernández exhiben un balance de 5-3 y extrajeron otra buena noticia: Jake Cohen firmó de nuevo su mejor partido de la temporada con 29 de valoración.

Jaume Ponsarnau optó por reservar de inicio a sus piezas maestras, lo que en este Valencia significa que partió con un quinteto poco habitual, pero capaz de pintarle la cara a cualquiera. Se aplicaron ambos conjuntos en la faceta defensiva, con una presión en los visitantes que buscaba cortocircuitar la fluidez del Obradoiro. Así, dos jugadores de rotación como Marinkovic y Pradilla se erigieron en protagonistas y dieron al Valencia la mayor renta de la primera mitad (4-12, min. 6).

Moncho llamó a sus pupilos y la circulación de balón se ajustó, lo que permitió que empezaran a aparecer los espacios. Con un triple de Robertson, dos de Cohen y dos de Beliauskas, el Obra tomó la delantera al final del primer cuarto aupado por su acierto exterior (21-19, min. 10).

Los locales empezaron a cometer pérdidas de las que duelen, no forzadas, aunque su buena defensa evitaba que el equipo dirigido por Ponsarnau obrase la remontada. Con el único acierto desde fuera del segundo cuarto (1/6), con la autoría de Beliauskas, y una penetración de Álex Suárez aprovechando el espacio en la pintura, el Obradoiro se mantuvo al frente, tratando de tú a tú a una potencia de la Euroliga (28-26, min. 15).

Entonces, justo tras una de esas decisiones arbitrales extrañas, el panorama cambió. Ni Pérez Pérez ni Serrano, a pulgadas de la jugada, apreciaron falta de Oliver a Kalinic, pero sí Fabio Fernández, en la otra esquina de la cancha. Coincidencia o no, el Valencia empezó a mandar al tiempo que cogía la batuta Sam van Rossom, y entre el base belga y la jerarquía de los balcánicos Dubljevic y Kalinic, se disparó (32-39, min. 19). El Obra aplicó una de sus máximas cuando tiene problemas: balones a Birutis. El poste lituano hizo daño en la zona rival y evitó que la desventaja creciese más de la cuenta (33-39, min. 20).

BUEN PRADILLA. La presencia de Biru no dejó de crecer tras el descanso, pues de nuevo fue el faro que el Obra buscó en cada ataque cuando no veía tierra firme. Con un 2+1 suyo, la contienda giró de nuevo (47-46, min. 25), aunque enfrente tomó protagonismo Jaime Pradilla. Tras su gran fase final en junio, el Valencia abonó su cláusula al Zaragoza para garantizarse a un ala-pívot con un futuro esplendoroso, que exhibió en Sar dosis de su talento y de su versatilidad hasta el punto de sostener un ataque taronja que sufría para esquivar la defensa local (49-53, min. 27). Tampoco se quedaba atrás el trabajo en su canasta del conjunto de Ponsarnau. Al Obradoiro le costaba anotar a su ritmo habitual de la temporada, pero lograba encontrar respuesta para no despegarse (55-57, min. 30).

Restaban diez minutos y tanto el desarrollo del encuentro como el del marcador auguraban batalla hasta el final. Y cuando la hay, ahí está Czerapowicz, que sacó provecho de sus penetraciones a canasta (59-59, min. 32). Pero enfrente estaba un Tobey al que Enoch no supo frenar. Los rebotes empezaron a caer del lado taronja y esas posesiones extra son demasiada concesión ante un rival de ese calibre, que hace pagar cada error (64-70, min. 37).

Entonces Moncho Fernández optó por otro plan. Prescindió de Birutis y apostó por Cohen como 5, acompañado de Álex Suárez por dentro, y con Oliver al mando de las operaciones. La estrategia funcionó, porque cinco puntos seguidos del internacional israelí comprimieron el marcador, y un triple del base certificó la remontada (72-71, min. 38). Otra canasta de Cohen estiró la diferencia a tres, pero Van Rossom respondió con un triple. Anotó Robertson para empezar el último minuto (76-74), pero Williams igualó otra vez, y entonces los malditos detalles empezaron a caer del lado taronja. Oliver fue a la línea pero erró uno de sus dos tiros libres (77-76) y Dubljevic encestó tras rebote ofensivo a un fallo de Van Rossom a tres segundos del final (77-78). Poco tiempo para anotar, aunque el Obra lo consiguió gracias a una entrada de Robertson... que encestó fuera de tiempo. Un final cruel.