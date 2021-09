“Cuando Almazán dice ‘uno, dos, tres...’ aún pienso: ‘Obra’”

Presentado hace días con el Coosur Betis, trámite que marca su disponibilidad para entrevistas, Pepe Pozas (Málaga, 1992) explica su salida del Monbus Obradoiro tras siete temporadas, cinco como capitán, con un final en el que las dos partes no alcanzaron el punto de acuerdo. Superada la lesión que sufrió en marzo y con ilusiones renovadas, este domingo se reencontrará con su antiguo club en el Torneo Internacional de Lisboa que se jugará en Portugal.

El domingo disputó su primer partido tras su lesión y en el Betis. ¿Cómo se sintió en su debut?

Me sentí lento (ríe). Lento, pero bien. Creo que las palabras clave son sin dolor, eso es lo más importante. Sin ningún tipo de dolor, sin ninguna inflamación grande pospartido, así que estoy bastante contento por cómo están yendo las cosas. Estamos en agosto y todavía me queda tiempo para ponerme a tono pero confío en estar, si no al cien por cien, sí a un número alto a principio de temporada.

Nunca había permanecido tanto tiempo sin jugar, ¿no? Incluso tenía contados los días: 179.

No. Se me ha hecho largo al final porque también al principio veía a mis compañeros que seguían compitiendo, además todavía con muchas cosas por jugarnos en el Obra. Yo estaba centrado en la recuperación y en ayudar en lo que podía, pero el verano ha sido complicado en el sentido de que he entrenado de lunes a viernes sin descanso. He estado en el Carpena, gracias al Unicaja que me cedió las instalaciones, a los preparadores físicos y los fisios que me han ayudado...

¿Se le hizo raro verse con una camiseta verde y blanca?

Sí, sin duda. Se me hace raro cada vez que Pablo Almazán, el capitán, dice “Un, dos, tres...” y pienso en decir “Obra”, tengo que concentrarme para decir “Betis”. Se me hizo raro estar con una camiseta de diferente color y se me hacen raras muchas cosas que también me llenan porque era cambiar para buscar estas cosas, otro tipo de estímulos.

Firmó tres años por el Betis. ¿Por qué cambia de equipo Pepe Pozas?

No era necesidad, pero creo que sí ganas de nutrirme de otro baloncesto, de otro entrenador, de otro proyecto, de otra ciudad... Antes era muy reacio a los cambios pero creía que era el momento. Es verdad que tenía una oferta de renovación pero pensaba que era ahora o nunca, porque si renovaba ya me metía en una edad más difícil para encontrar un proyecto ambicioso como el del Betis. Era algo personal, por nutrirme de otro baloncesto, por cambiar de día a día... También venía la niña así que aprovechamos que todo era cambio para hacer otro más. Fue la decisión que tomamos.

¿Fue porque prefería la oferta del Betis o la que le hizo el Obradoiro le llenaba y era más un tema baloncestístico, personal...?

La verdad es que las ofertas eran distintas tanto en lo económico como en la duración pero no cambio de equipo porque la oferta del Obra no me guste, sino porque tenía esa sensación de cambiar. Además lo hablé mucho con Moncho, que tenía que decidir si quería hacerlo sí o sí, no me valdría tomar una decisión y en noviembre, para bien o para mal, pensar que debía haber hecho lo otro. Tenía que estar al cien por cien convencido y fue por eso, no porque fuese una oferta mala.

¿Y qué le dijo Moncho Fernández?

A partir del último partido de Liga ya empezó hablar como mi amigo y no como mi entrenador, y me dijo que él me quería a nivel profesional y que a nivel personal eligiese lo que me hiciese más feliz a mí y a mi familia. Hemos tenido una comunicación continua durante todo el verano porque yo no quería estorbar mucho al Obra ni que ellos se sintieran mal por algún movimiento que yo hiciese. Siempre he intentado que fuese todo natural.

¿Influyeron los tiempos de este año tan raro, que todo empezase a moverse más tarde de lo habitual?

Sí, sin duda. Son situaciones que te van condicionando para tomar una decisión u otra. A lo mejor si el Obra me hace una buena oferta una semana o dos después de la lesión, que no digo que la tuviesen que hacer porque obviamente había incertidumbre económica, pues quizá no pienso en cambiar... Pero es que no se sabe.

¿Fue un adiós o un hasta luego?

A mí me gustaría que sea un hasta luego. No me cierro ninguna puerta a volver, no por el hecho de que haya estado muy bien allí, creo que en un futuro a lo mejor puedo aportar algo al club y si nuestros caminos se vuelven a unir como en 2014 obviamente estaría encantado siempre y cuando las condiciones sean favorables para todos.

¿Ha pensado mucho en el partido de este próximo domingo?

No he pensado mucho, sí le he dado alguna que otra vuelta al partido de Liga en Sar, pero por las ganas que tengo de ver a la gente disfrutando del equipo, de vivir ese ambiente... Obviamente se me va a hacer rarísimo el domingo pero como va a ser el último partido del torneo voy a tener tiempo para estar con ellos en el hotel y para verlos.

Mantendrá contacto con mucha gente del Obradoiro y de Santiago.

Sí, he hablado con todos, antes y durante la pretemporada. Con todos los del cuerpo técnico, con el presidente, con el director deportivo, jugadores, oficinas... No ha sido una salida mala, y no podría ser de otra manera, porque hay que ser agradecido y el Obra me ha dado mucho.

¿Ha visto al Obradoiro? ¿Está informado del equipo?

Sí, el sábado me acordé mucho de David Navarro, de Álvaro Muñoz... Porque saben lo que me gusta ver todos los deportes y decían: “Cuando tengas un bebé te vas a acordar”. Y es verdad. La primera parte me costó un poco más verla porque coincidía con la hora del baño, pero la segunda la pude seguir un poquito más. Tampoco se pueden sacar muchas conclusiones de un partido de pretemporada en el que no llevas toda la carga táctica y hay jugadores que no están como Ellenson o Hobbs. Llevará un tiempo de adaptación porque son jugadores nuevos, los que ya estaban les ayudarán a acoplarse lo antes posible y seguro que saldrá todo muy bien.

¿Qué ha encontrado en el Betis?

Me he encontrado muchas ganas de trabajar, que como primer paso es muy importante. Lo han pasado mal tanto jugadores, gente de oficina, directivos, etc., estos años atrás por estar en situaciones a las que históricamente no estaban acostumbrados, y tienen muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, que la temporada sea algo agradable y no un calvario... Después ya veremos dónde nos pone el trabajo.

En julio fue padre de una niña. ¿Cómo lleva este otro cambio?

Bien, muy bien. Tengo la suerte de tener una superheroína como es mi mujer, que cuando estaba embazarada me empujaba a ir a entrenar, y ahora sigue pendiente de mí pero lleva para adelante la niña... Muy bien, ella con más responsabilidad en el día a día, pero muy contentos de cómo lo estamos viviendo.