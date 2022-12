Cumbre en la Federación para decidir sobre la continuidad de Luis Enrique

La reunión que en los próximos días mantendrá Luis Enrique Martínez con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina, para tratar su continuidad en el cargo de seleccionador, llegará con una sensación de que ambas partes separarán sus caminos y no se esperará a la disputa de la final a cuatro de la Liga de Naciones en junio de 2023.

Solamente Luis Enrique conocía sus intenciones previas antes de la disputa del Mundial de Qatar. El técnico asturiano emplazó hace meses a la Federación, cuando recibió la propuesta de la renovación de su contrato, a la conclusión de la cita mundialista para sentarse a hablar y decidir.

En las últimas horas, según apuntan fuentes de la Federación, han visto cercana la posibilidad de que Luis Enrique desease seguir en el cargo hasta que se disputase la fase final de la Liga de Naciones, a la que clasificó a la selección española por segunda ocasión consecutiva.

De la misma manera, antes de viajar a Catar, entendían el comportamiento del seleccionador más cercano al deseo de cerrar un ciclo que de extenderlo. Sin compartir las razones por las que Luis Enrique no firmó el contrato que se le propuso, abierta siempre la posibilidad a dialogar en caso de que los resultados no fuesen los esperados y cualquiera de las partes quisiese romper el acuerdo.

A día de hoy, todo apunta a que el deseo de la Federación es contar con un seleccionador que ya prepare el siguiente gran reto, la Eurocopa 2024, con el grupo de jugadores que acudan a la cita con opciones de ser campeones. Es lo que se trasladará a Luis Enrique en la reunión, sin saber aún el deseo del técnico y si presentará su renuncia.

“No sé mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección”, aseguró en caliente el técnico tras la eliminación ante Marruecos en la tanda de penaltis de octavos de final del Mundial.

La selección española aterrizó ayer por la tarde en la capital de España y la Federación espera que no más tarde del viernes se produzca la reunión entre Rubiales, Molina y Luis Enrique para tomar un camino.