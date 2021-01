“Cun pouco máis nestas alturas podiamos estar falando doutras cousas”, advierte Yago

La falta de gol es lo único que impide al Compostela estar luchando incluso por los puestos cabeceros. Por eso, aunque está contento con el equipo, Yago reconoce que se sigue de cerca el mercado.

“O club ten clara a súa filosofía, que é a da continuidade da xente que chegamos a esta categoría. É certo que se aparece algo mirarase se se pode traer. Non é que non estea contento co que temos, eu estou encantado e orgullosísimo do que fai o equipo. Son os xogadores os que fan bo o teu traballo, e estano facendo ben. Pero cremos que cun pouco máis nestas alturas podiamos estar falando doutras cousas”, advierte.

Sin embargo, las operaciones de mercado también entrañan un riego. “Fichar a un dianteiro non che garante goles. Nos anos pasados tiñamos un dianteiro que acababa as tempadas con moitos goles. Primo na súa primeira etapa acabou con 23, Aythami con 25, Brais a tempada pasada con 15, pero tamén somos un equipo que ao xerar tanto o gol está moi repartido. Hai que ser conscientes da categoría, cada vez é máis difícil acadar gol, os equipos están máis ordenados. Se analizamos ben as nosas chegadas sempre hai cinco ou seis homes na área, cousa que en categorías inferiores non se dá”, asegura el técnico.

“Chegar á área complícase cada vez máis e niso o equipo dá un nivel altísimo, pero o rédito non é acorde ao que facemos. É cuestión de insistir. Se con dez chegadas non somos capaces de facer gol teremos que chegar quince ou vinte. Sabemos da capacidade de Primo, Brais, Juampa, Miki, Bicho, Antas... non hai ningunha dúbida niso; hai que ter calma”, insiste.