Dani Blanco continúa de ‘capi’ del Santiago Futsal, que inicia los entrenos

SEGUNDA B “Estou superilusionado. Sempre o estou no principio de cada tempada, pero esta teño unha ilusión especial: despois de dous anos moi duros, coa pandemia e no deportivo, apetéceme disfrutar da categoría, que será máis relaxada nas viaxes... e confío en que gañemos máis. O ano pasado tíñamos un grupo humano espectacular, pero non puido ser”, dijo a EL CORREO Dani Blanco, que en septiembre cumplirá 28 años y su décimo en el Santiago Futsal, al que llegó en la base.

Dani, cuya renovación anunció este lunes el club, será el capitán y el líder, junto al portero Brais, de la plantilla. “Que o club volva vivir da súa base atráeme moito. Eu estarei para axudar. O ascenso este ano non é o obxectivo, aínda que pode ser meterse no play-off”, dice.

Este martes al mediodía el club presentará a su nuevo entrenador, el vigués José Carlos Martín, Chipi, que fue técnico de la base hace años. Y a las 20.30 horas, tras pasar test COVID y una charla del presidente, Ramón García, primer entrenamiento. El equipo, pese al silencio, ya cuenta con ocho o nueve jugadores fijos para la plantilla (Brais, Dani, Antón Arnejo, Pablo); jóvenes canteranos (Alán, Lucho, Pedro, Carlos) y jugadores a prueba la completerán. El proyecto 2021-22 marcha. A. PAIS