Dar continuidad a su dinámica, el objetivo del Santiago ante el Elche

Sigue anclado a la posición de colista el Jerubex Santiago Futsal, pero su cambio de dinámica con tres victorias en los últimos cuatro encuentros, las tres fuera de casa, ha supuesto una inyección de moral y de opciones matemáticas para evitar el descenso a Segunda B. El conjunto blanco afronta el reto de dar continuidad a su racha, en Santa Isabel y contra un rival directo, ya que recibe esta tarde al Elche (19.30 horas).

“Es obvio que es un rival directo, como lo son prácticamente todos en este grupo, y es fundamental conseguir los tres puntos”, asume David Rial, entrenador del Santiago Futsal. Su equipo suma trece puntos y lograr una victoria hoy supondría situarse a uno del Elche con un partido menos, además de comprimir todavía más la zona baja del grupo por la permanencia en Segunda División. “De ahí el mensaje de que tenemos que ir día a día. En este grupo, si tú ganas hay dos rivales que dejan de sumar -uno descansa-, pero ya no es tanto por la clasificación sino porque si te centras en ti mismo y eres capaz de sumar de tres en tres los rivales directos no lo van a hacer”, argumenta Rial.

El técnico compostelano defendió siempre que los resultados no hacían justicia a los méritos de su plantel, y ahora recoge los frutos. “La clave fue la constancia y sobre todo creer que el camino adecuado era el que teníamos. En aquellas derrotas contra Talavera o incluso contra Noia, aunque fue superior, estábamos dando pasos adelante y la victoria era cuestión de tiempo. La clave fue la constancia y la dureza mental”, considera.

Por eso no hay duda de que el Santiago Futsal vive su mejor momento de la temporada. “Es evidente, por los resultados, por el juego, por la dinámica del día a día y el positivismo que se respira. Es evidente que estamos en el mejor momento pero aún nos queda mucho camino, mucho que hacer, y no nos llega solo con esto. Lo que tenemos que hacer es darle continuidad para sumar más puntos”, enfatiza David Rial, quien tampoco ha mirado la clasificación esta semana. “Sabemos que seguimos de últimos y que nos queda mucho trabajo por delante para seguir estando más cerca, que aún no estamos todo lo cerca que nos gustaría. A ver si dentro de dos jornadas, al acabar la primera vuelta, somos capaces y a partir de ahí nos centramos más en la clasificación”, apunta el entrenador del Jerubex Santiago.

Para el duelo de esta tarde contra el Elche, el conjunto blanco solo tendrá la baja ya conocida de Javi López, de larga duración. El conjunto ilicitano ha ganado esta campaña uno de sus nueve choques como visitante y ocupa zona de descenso (sexto de nueve equipos en el grupo por la permanencia) aunque su perfil es peligroso para el cuadro de la capital gallega.

“Son un equipo duro, veterano, que a nosotros suele costarnos más, y tienen muchísima calidad. No nos olvidemos de que el año pasado estaban jugando la final por el ascenso y cambiaron al entrenador pero mantuvieron a muchos jugadores”, recuerda David Rial. “Tienen un enorme potencial pero las dinámicas son como son y cuando te metes en una que no te favorece es difícil salir de ella. Tienen muchísima calidad en situaciones de uno para uno, muchísima pegada en estrategia... Es un equipo con mucho peligro”, añade.

Hay ganas en el vestuario de volver a vencer en Santa Isabel, donde el balance es de un triunfo y siete derrotas. Todos los abonados podrán acudir al pabellón y se venderán cuarenta entradas más en la taquilla.