Daum se suma a un Obra que recela de la crisis del ‘Granca’

El Monbus Obradoiro visita esta mañana al Herbalife Gran Canaria (13.00 horas) en un contexto inusual en comparación a las últimas temporadas. El conjunto isleño, habituado a codearse con la clase media-alta de la Liga Endesa, ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con un mal arranque en resultados y sensaciones (1-5). El equipo santiagués, consciente de que cada verano toca apelar al título de la permanencia como objetivo primordial, protagoniza un excelente inicio que lo ha llevado al sexto puesto (4-2).

La derrota del pasado martes, en el duelo aplazado de la quinta jornada frente al Real Madrid (84-77) no hizo más que reafirmar el gran rendimiento que está dando el Obradoiro. Los de Moncho Fernández dominaron a los blancos hasta que precisamente el entrenador santiagués fue expulsado con dos técnicas, la segunda especialmente rigurosa, y aún así dispusieron de opciones durante los últimos minutos.

Aunque viajó con el plantel, en el WiZink no jugó Mike Daum, ausente en los dos últimos compromisos (casi tres, pues se lesionó a los dos minutos del partido frente al Bilbao Basket) y fichaje de lujo para la visita al Gran Canaria Arena. Moncho Fernández confirmó este viernes que el ala-pívot estadounidense está recuperado de un esguince de tobillo más latoso de lo que parecía en un principio y añadirá una pieza más a un bloque que no deja de dar pasos hacia adelante.

Si en Sar reinan el orgullo y la satisfacción, en Las Palmas el panorama es convulso. Una victoria en seis encuentros de Liga Endesa es un balance muy alejado de las aspiraciones del Herbalife, más agravado aún por el hecho de que esa única alegría llegó en la primera jornada; desde entonces, agua. Para añadir más elementos de drama, el equipo pío pío exhibe el peor average de los 19 participantes en la Liga Endesa: un -99 doloroso para la vista a estas alturas de competición.

Para muestra de la importancia del encuentro de este mediodía basta con repasar la previa en la web del club claretiano, con expresiones como “partido vital” o apelando a la “imperiosa necesidad de ganar”. Las derrotas pesan en el Gran Canaria y, con un tercio de la primera vuelta ya disputado, el objetivo de instalarse entre los ocho primeros de la clasificación agudiza la necesidad de reaccionar.

En cambio, en la Eurocup el rendimiento está siendo muy distinto, con tres victorias y una derrota en sus cuatro compromisos continentales, incluyendo el triunfo del miércoles en Turquía (76-94 ante el Bursaspor). De esas supuestas dos caras, o de una teórica crisis en el plantel que dirige Porfi Fisac, recela Moncho Fernández.

“Creo que es un gran equipo con grandes nombres y grandes jugadores. Todos los entrenadores nuevos necesitan tiempo, las cosas no se hacen de un día para otro como siempre hablamos, especialmente en esta pretemporada tan complicada para todos a la hora de trabajar. Son un gran equipo con grandes jugadores y buena muestra es el grandísimo partido que hicieron el otro día en Eurocup”, señaló el técnico del Obra antes de viajar.

SIN DELLA VALLE. Será el primer encuentro del Gran Canaria sin el italiano Amedeo Della Valle en sus filas. Fichado con rol de estrella del Olimpia Milano, su actitud fue criticada por Porfi Fisac horas antes de que en la noche del viernes se anunciase su adiós. Informaciones de la prensa canaria han apuntado a un mal clima en el grupo y el mismo técnico pidió a sus jugadores “bajar el punto de humildad, empezar a ponerse el mono de trabajo y a currar como verdaderos puntales y a luchar de verdad”.

Pese a todo, el Obra espera un rival de entidad. “Destaca su calidad en el uno contra uno, el ritmo de juego porque intentan correr mucho no solo los exteriores sino también los pívots, destaca su rebote ofensivo con jugadores que son muy agresivos, su juego de pick and roll, el poste bajo de los aleros. Son un equipo con muchas trampas en lo defensivo y una variedad de recursos enorme en lo ofensivo. Un equipo grande que juega competición europea, eso es lo que me espero”, zanja Moncho Fernández.