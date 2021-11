“De cien partidos como el de Ferrol ganamos 98”

Alguna vez tenía que llegar, lo dice la ley del deporte, y llegó. En la novena jornada de su grupo de Segunda B, el Santiago Futsal, que llegaba con siete victorias y un empate, perdió en el pabellón de A Malata, en Ferrol, por 4-2 ante O Parrulo B. El técnico del equipo compostelano, José Carlos Martín, Chipi, lamenta la derrota aunque alaba el partido que hizo su equipo.

¿Qué balance hace de la primera derrota en la liga?

Jorobado, porque no nos gusta perder y porque estábamos en una dinámica muy positiva, y más jorobados porque hicimos un partido muy digno, yo creo que fue nuestro mejor en ataque y en el que más generamos. Pero en algunas facetas del juego no estuvimos a la altura de las circunstancias, y más cuando nos ponemos por delante en una situación a balón parado.

¿Qué pasó, entonces?

Estábamos cómodos en el partido, generando mucho; y por errores nuestros, no sé si falta de concentración o de comodidad por cómo estaba yendo el partido, se nos complicó. Pudimos igualar a dos antes del descanso. La segunda parte salimos a por el partido, pero en un error en una falta se nos pusieron 3-2; después lo intentamos de todas las maneras pero no estaba para nosotros.

¿Pudo ser un exceso de confianza por la marcha del equipo?

Simplemente hubo situaciones puntuales en las que no estuvimos bien, pero el equipo al final lanzó siete veces al palo: cuando haces siete palos, y tú recibes seis tiros a portería en todo el partido, es que hiciste muchas cosas bien. Ellos tuvieron mucha eficacia, y no podemos pedir más; estamos acostumbrados a que Brais nos quite mucho trabajo, le damos poco y encima lo saca, pero es humano y no tiene que hacer siempre partidos de diez. Y nada, lo intentamos y estoy muy contento con el partido que hicieron los chicos: competimos muy bien, generamos muchísimo... y es cierto que si este partido lo jugamos cien veces, lo ganamos 98; pero el otro día no salió.

En todo caso, hay que ser consciente de que tarde o temprano iba a llegar la primera derrota...

Sí, esto al final no deja de ser un juego en el que tú interpretas el partido de la manera que crees más conveniente para poder ganarlo, pero no deja de ser un juego que tiene mucha parte de incertidumbre. Hicimos muy buen partido y creo que lo más normal hubiera sido ganar, pero no salió.

Es que lo que es un poco menos normal es ganar siete partidos y empatar el otro en ocho jornadas...

Es cierto que teníamos una muy buena línea, que el equipo llegó muy bien. Nos hacen cuatro goles, cuando no solemos encajar tanto. De los cuatro goles, tres nos los meten a balón parado... es una cosa que tenemos que mirar, en qué situaciones estamos encajando y cómo podemos mejorar. En Ferrol, el 1-1 viene de un error infantil, de una jugada inocente. Y el 3-2 es una falta en la que nos abrimos, igual es fallo mío porque a lo mejor los jugadores que estaban en la barrera no eran los más adecuados para ello.

Bueno, pero esto sigue. A pensar ya en el próximo, ante A Estrada (Santa Isabel, sábado, 17.30 horas).

Desde el minuto 1, desde que pita el árbitro el final en A Malata, ese partido ya no se puede ganar y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones al siguiente y volver a la senda del triunfo. Es lo bueno del deporte: cuando no fracasas, porque no creo que sea un fracaso, pero cuando no salen las cosas como esperas, tienes una nueva oportunidad a los siete días. Lo que tenemos que hacer es trabajar más duro si cabe, y con más concentración, ser mejor equipo.

A ver qué pasa. Pero le repito: ganar siempre, o siete de ocho en Segunda B es algo muy complicado.

En cualquier categoría. Lo que está haciendo Noia en Segunda, el año pasado y éste, es muy difícil, como lo que estábamos haciendo nosotros es difícil. En las ocho primeras jornadas, entre los 96 equipos de Segunda B sólo había un equipo invicto, además de nosotros. Si de seis grupos con 16 equipos sólo había dos, quiere decir que es muy difícil.

El Santiago es primero, con menos margen. ¿Qué importancia le concede a acabar primero?

Lo que tenemos que tener cuanto antes es meternos entre los cuatro primeros. Y cuando tengamos eso matemáticamente ya vamos a trabajar para el play-off, porque eso nos va a quitar presión y vamos a poderle dedicar tiempo. Hay que coger la máxima distancia posible al quinto, pero va a ser duro porque esto es largo. Una vez entre los cuatro primeros, ya miraríamos la opción de ser primeros porque en teoría los emparejamientos serían más sencillos. Pero en un play-off a un partido es casi más importante la suerte del sorteo que ser primero. Lo primero, asegurar el play-off.