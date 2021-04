Demasiado castigo para el Compostela en Soria

Demasiado castigo. Así se podría resumir la dura derrota que encajó el Compostela en su visita a un campo histórico, Los Pajaritos de Soria. Allí esperaba un Numancia que peleará hasta el final por competir la próxima temporada en la Primera RFEF Y que castigó al conjunto de la capital de Galicia gracias a su pegada.

La primera parte supuso un duro golpe para el bando dirigido por Yago Iglesias, que se marchó 2-0 por detrás al descanso sin merecerlo, y con varias decisiones arbitrales para la polémica.

De inicio, la SD fue fiel a su filosofía y desde el pitido inicial quiso jugar en campo contrario y someter al enemigo a través de la posesión del cuero. No obstante, el Numancia logró ponerse por delante en su primera llegada al área visitante y en una acción muy protestada, puesto que el colegiado pitó penalti de Guille Torres sobre Cotán ante la incredulidad de los jugadores del Compostela. Menudo asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros en el minuto siete.

La escuadra visitante reaccionó y se fue a por el empate. Pudo lograrlo hasta en dos ocasiones. La primera, en el minuto once tras una acción individual de Miki en la que la zaga local evitó el empate al salvar la pelota en la misma línea de gol; y la segunda, diez minutos más tarde, con un lanzamiento de falta de Samu que obligó a volar al guardameta local Jara.

Entre medias, el colegiado obvió una entrada de Jara sobre Miki en el área local, después de que el extremo de Nigrán hubiese dado el pase atrás. Nuevamente una decisión arbitral trastocaba los planes del Compostela.

Cuando mejor estaba el conjunto santiagués, llegó el 2-0 a favor del Numancia. Menudo rubricó su particular doblete al hacerse con la pelota en la frontal y perforar la meta defendida por Pato Guillén. Eso sí, con suerte, puesto que el disparo del jugador local pegó en las piernas de Guille y despistó al guardameta uruguayo a la media hora de partido.

El Compostela acusó el impacto del segundo tanto, y en el último cuarto de hora de la primera mitad apenas sí fue capaz de aproximarse a los dominios defendidos por Jara. Ese 2-0 obligaba, además, al cuadro preparado por Yago Iglesias a tener que estirarse para intentar conservar opciones matemáticas de poder entrar en los dos primeros puestos de la clasificación.

En la reanudación, y sin cambios en ninguno de los dos conjuntos, el equipo visitante no tiró la toalla y buscó un tanto que le metiera en el partido. Lo tuvo Josiño en el minuto 54, aunque su disparo lo detuvo Jara.

El Numancia pudo anotar el 3-0 cuatro minutos más tarde, tras una acción individual de Asier Benito, quien le puso la pelota en la cabeza a Moha en el segundo palo y éste hizo lo más difícil: mandarla fuera con toda la portería a su disposición.

El partido perdió ritmo con el paso de los minutos, aunque el Compostela no tiró la toalla en ningún momento y en el minuto 63 el extremo Miki Villar estrelló la pelota contra el poste tras una buena asistencia de Bicho desde la banda izquierda.

El choque se convirtió entonces en un intercambio de golpes. El equipo local coqueteó otra vez con el 3-0 gracias a un lanzamiento de Menudo que detuvo en dos tiempos Pato cuando en Los Pajaritos ya celebraban el tanto.

Los cambios tampoco dieron más profundidad al conjunto dirigido por Yago Iglesias, que en la recta final del choque apenas inquietó la meta defendida por Jara.

El castigo fue todavía mayor para el Compostela puesto que Andrés se unió a la fiesta local anotando el 3-0 con un auténtico golazo a falta de un minutos para cumplir el tiempo reglamentario.

El Compostela volvió a acusar la falta de gol en Los Pajaritos, que le impidió volver a ponerse a tono durante un encuentro en el que, al igual que siete días atrás, las decisiones arbitrales le pasaron factura.