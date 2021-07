Denis Suárez se reincorpora a los entrenamientos

CELTA El centrocampista Denis Suárez se incorporará mañana al stage de pretemporada que la plantilla del Celta de Vigo está realizando en Marbella, tras dar negativo en el último test PCR que ha realizado.

El ex futbolista del Barça, un fijo en el once celeste desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo de Balaídos, no pudo iniciar los entrenos con sus compañeros al dar positivo en COVID en el test previo al inicio de la pretemporada en la ciudad deportiva Afouteza.

Además, el técnico celeste ha citado a tres jugadores del filial para trabajar con el primer equipo, Iker Losada, que ya debutó el curso pasado en LaLiga, y los fichados Beitia y Carbonell. DMG