EN UN AMBIENTE espectacular propio de los grandes derbis, este se resolvió por un par de importantes detalles El Obra jugó en líneas generales un excelente partido, hizo muy bien muchas cosas y compitió hasta el final. Desgraciadamente una vez más, no pudo o supo resolver un encuentro en el que al final, con el triple muy lejano de Hobss, salió cruz. Si lo hubiese metido estaríamos súper felices y hablando de una gran victoria. Volviendo a los detalles, el primero fue el dominio del Breogán en el rebote ofensivo durante la segunda parte, 13-5. Algunos de ellos en momentos decisivos, por ejemplo, los tres que dieron la opción del triple que Bell convirtió. Los atacantes breoganistas iban al rebote como fieras y los consiguieron. Después la superioridad del banquillo lucense que rindió a gran nivel con menciones para Erick Quintela, Kalinoski y Sahko, que en 16´ fue la sorpresa y gran protagonista del juego interior breoganista, incluso en defensa pudo con Birutis en algunos lances. El banquillo del Breo 30 puntos, el del Obra 13, y de ellos 8 de Philip Scrubb jugando de 1. Zurbridggen y Okouo no jugaron. Lo más bonito del partido fue el duelo entre Musa y T. Scrubb. Impresionante la aportación de ambos, Thomas soberbio también en rebotes y defensa, fue el sostén del Obradoiro. En la última y decisiva jugada no pudo pararlo, le dejó recibir, subir el balón y entrar con su infalible zurda. Creo que tras casi 36´en pista no se le puede pedir más, y la ayuda de Birutis no fue efectiva. El partido del Obra fue excelente, controló perfectamente con su balance defensivo una de las armas del Breogán, sus contraataques y transiciones. El trío T. Scrubb, Birutis y Hobss estuvo soberbio, lástima que Robertson no tuviese su día en los triples, 1 de 8, aunque apareció al final y fue valiente. Hobbs jugó su mejor partido porque también estuvo muy bien atrás, que es dónde más sufre. Con él en pista el equipo jugó con mucha fluidez. Del resto, salvo los mencionados puntos de P. Scrubb, muy poca aportación. En el 4 el Obra no tuvo producción, Vicedo, el más entonado al menos luchó y capturó 5 rebotes, Suárez muy lejos de su mejor forma se cargó de faltas enseguida y Ellenson en su línea habitual, esta vez metió un triple, pero 0 de valoración en casi 20´ y muy desafortunado en el tramo final.

Hubo también varios momentos de rotura de partido, el tempranero 30-20 del Breo y el 41-50 del Obra, pero los dos equipos no fueron capaces de romperlo y sí tuvieron la capacidad de volver. El Breogán llegaba con el lastre de 3 derrotas consecutivas y jugaba su tercer partido en 6 días. Aun así, con la gran ayuda de su espectacular afición, fue capaz de hacer su mejor defensa en el último cuarto. A un gran Obra le faltó un quinto jugador que pudiese ayudar un poquito en la anotación o en el rebote defensivo o en la defensa sobre Musa, que en Santiago sufrió mucho para recibir el balón y en este partido llevaba 7 puntos a los 5´. Lo peor para el Obra fue el resultado y menos mal que no hubo sorpresas porque en Burgos o ganaban los locales o lo hacía el visitante, el Zaragoza. Ahora hay 6 equipos luchando por la salvación y 5 de ellos empatados con 8 victorias. Será un final de liga terrible, muy difícil, comenzando por el próximo partido en Sar ante el Manresa, tercer clasificado y en un momento de forma espléndido.