Derrota del Rosalía y lesión de Corredoira en la cancha del Arxil

Santiago. El Institutos de Compostela Xunta de Galicia encajó en la cancha del Arxil pontevedrés su segunda derrota de la temporada en la Liga Femenina-2, en un partido en el que fue siempre por detrás ante un rival con tres jugadoras extranjeras y en el que la lesión de Sara Corredoira en el segundo cuarto fue otro contratiempo.

El Rosalía rindió a gran nivel defensivo pero su desacierto en ataque (14/60 en tiros de campo por 23/56 del Arxil) resultó un lastre. El equipo pontevedrés se mantiene invicto tras cuatro jornadas y el de Chiqui Barros exhibe un balance de 2-2.

El técnico no pudo dirigir al equipo por sanción pero acabó “muy orgulloso”. “Necesitamos una jugadora interior pero que no se preocupen los que no se tienen que preocupar, porque no vamos a bajar”, defendió. REDACCIÓN