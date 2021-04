Derrota del Victoria FC en un partido muy duro en Santander

Derrota del Victoria FC en la cuarta jornada de la segunda fase por la permanencia de la Primera División Nacional Femenina en su visita al CD Monte (2-0).

Las ‘rojillas’ tuvieron que disputar un partido muy complicado en Santander ante un anfitrión muy duro en su campo, que se adelantaba en el marcador con un gol de Paula Alcoba (min. 7) ya en el primer cuarto de hora tras un saque de esquina que la zaga santiaguesa no lograba despejar.

Tocaba remar ya desde el inicio, y el cuadro santiagués se conjuró para buscar el empate. Ánxela lo intentó asistiendo tras una jugada individual a Noela, pero la portera local frustró la ocasión con una gran salida achicando espacios.

La superioridad del Victoria FC era evidente en la recta final del primer tiempo, y varias faltas a favor acababan con centros colgados de Albita que no encontraban cabeceadora dentro del área. Antes del final, Ánxela volvía a probar fortuna con un tiro lejano de falta que se marchaba fuera rozando el larguero.

En la reanudación, el Monte se continuaba mostrando como un equipo muy correoso mientras el de Chivi García ganaba en profundidad. Antía Mayo y Noela intentaban ganar balones a la espalda de la defensa cántabra, y Ánxela avisaba desde la zona de tres cuartos del campo con un fuerte disparo después de una excepcional dejada de Antía.

La propia Antía Mayo lo intentaba también con un tiro desde la frontal que la portera rival neutralizaba sin demasiados problemas. Se unió Raquel Duro a la búsqueda del gol y probaba desde la frontal minutos después, pero su lanzamiento se marchó a la izquierda de la meta rival.

La oportunidad más clara del Victoria FC llegó con un balón en profundidad para Noela quien, tras regatear a la meta Aranzha Aguiar, disparaba a meta aunque su tiro fue desviado por la defensa del Monte a saque de esquina cuando ya se cantaba el gol.

La mala suerte se cebó con el equipo santiagués cuando en la jugada siguiente el conjunto cántabro ponía tierra de por medio al marcar el 2-0 en una contra muy bien ejecutada por Pilar Mena (min. 59)

No se amilanó el Victoria FC pese al mazazo, siguió buscando el gol con Cris y Noelia Moure asistiendo con centros al segundo palo, pero sus remates se marchaban fuera por muy poco. Acto seguido sería Lau quien, tras una jugada individual por la línea de fondo, asistía a Antía Ruso al segundo palo pero la fortuna no estuvo del lado “rojillo” y el balón no quiso entrar.

Aún hubo una última oportunidad cuando Ánxela, en una galopada desde el medio campo, buscaba a Paula Pastor quien, tras una gran acción individual dentro del área, casi marca el 2-1.

Tras esta derrota, el Victoria FC cede la tercera posición de la clasificación del grupo 1D al CD Monte con menos puntos (27 por 29) pero mejor coeficiente.

La próxima jornada será de descanso para el equipo santiagués.