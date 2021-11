“Después de cómo estamos trabajando merecíamos el triunfo”

Respiraba tranquilo Moncho Fernández al término del encuentro, como todo el obradoirismo. El triunfo permitía cortar una racha de tres derrotas consecutivas y afrontar el parón liguero con la tranquilidad necesaria para seguir creciendo y recuperando físicamente a los lesionados. Pero costó recuperar la senda victoriosa, aunque el técnico subrayó que el Monbus tuvo frente al Casademont Zaragoza “el inicio soñado”. “Creo que jugamos un cuarto excepcional, no solo por las lecturas sino por eso que veníamos reclamando que era el acierto y tuvimos mucho mucho acierto. Incluso metimos canastas de mucho mérito, bien defendidas por Zaragoza”, añadió.

Pero todo cambió en el segundo set. “El equipo siguió en ese camino, leyéndolo muy bien, pases al roll, faltas que nos hicieron, tiros, pero dejamos de meter y ahí cometimos uno de los primeros errores que fue cambiar y dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo bien, que nos estaban funcionando pese a que no las metíamos y jugamos muy precipitados en esa segunda parte del segundo cuarto. Nos costó muchas canastas de contraataque al estar fuera del balance y lo que fue un inicio perfecto se transformó en un segundo cuarto terrible”, analizó.

“Pero fuimos capaces de volver a la senda aunque nunca las ventajas fueron las primeras y nos fuimos manteniendo con rentas cortas siempre había un arreón por su parte”, continuó el técnico del Obra su balance del duelo. Para Moncho Fernández “el acierto en los últimos minutos fue definitivo para coger una ventaja holgada que nos permitió llegar al final con tranquilidad y llevarnos la victoria”. “Me quedo con el inicio que fue muy bueno y con la reacción del equipo también pese a ese segundo mal cuarto de ser capaces de volver al camino”, redundó.

Confesó el compostelano que ese fue el mensaje en el tiempo de descanso, “que no nos confundiese el error”.

Afirma Moncho Fernández que no habló con los jugadores sobre la importancia de este partido de cara al parón, “lo que sí les dije al principio es que teníamos que centrarnos en aquellas cosas que habíamos hecho bien en partidos anteriores aunque no hubiésemos ganado porque cuando pierdes por una o dos canastas quiere decir que hay cosas que haces bien como fue el caso de Tenerife y Bilbao”. “Incluso compañeros que no han jugado, cuando los jugadores salieron y nos quedamos en la intimidad del vestuario me dijeron ‘qué bien hemos entrenado durante la semana y cuando entrenamos bien solemos jugar bien, ya verás como sale todo bien, coach’. Y es que merecíamos, después de cómo estamos trabajando, el premio de la victoria”, apostilló.

Por su parte, Jaume Ponsarnau lamentó “no haber sacado más jugo de nuestros buenos momentos”. “El partido se decide en el rifirrafe del último cuarto con esa falta de ataque, los 3 segundos, nos han roto ataques que han acabado sin tiro por nuestra parte y era un partido de tener oportunidades para hacer canasta, perdemos el partido ahí. Hobbs ha estado inmenso en ese momento y con sus canastas ha decidido el partido”.