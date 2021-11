Diego López, el chico que sabe cómo llegar primero

Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, reza un atractivo mensaje de publicidad. “Veo (o sueño) a Miguel (Indurain) de todos los colores”, comentaba hace años José Miguel Echávarri, director del navarro en el Banesto, en referencia a que lo veía ganando el Tour o la Vuelta de amarillo, el Giro de rosa, el Mundial para portar el maillot arcoiris... Diego López, catorce años (29 de septiembre de 2007), santiagués, corredor del Club Ciclista Compostelano-Muebles Compostela, que tan excelente labor de cantera realiza, quizá no llegue tan lejos en sus sueños. Ahora, dice, lo hace con llegar a ser profesional del ciclismo. Tiene licencia: este curso, en el circuito gallego infantil, ganó trece de las quince carreras: sabe cómo llegar el primero a la meta, tiene ese instinto.

A lo largo de 2021 ganó en las pruebas de Carballo, Santiago (la Ascensión), O Rosal, Viveiro, Teis (Vigo), Cambre, Betanzos, Vigo, As Faias (O Rosal), la Nocturna (O Porriño), Ponteareas, A Milagrosa y Boiro. Y en las otras dos del circuito gallego fue segundo: se cayó en la de San Froilán (Lugo), y en Bembrive (Vigo)... “no hubo el día”, dice. Es honesto y tímido, sonríe mucho y no habla tanto, pero habla con seguridad. “No siempre gané, que en las diferentes categorías cuando eres de primer año es más difícil”, comenta.

Desde siempre le gustó la bici, pero “más cuando tenía seis años, antes iba sólo por la aldea, en Ferrol, de donde es mi familia”. Acude con su padre, Juan, que le gana... al tenis de mesa, porque en bici ya no le aguanta el ritmo. Su hermano Iván también está en el Compostelano; tiene once años y es “bueno”.

¿Por qué ganas?, se le pregunta. Y él da la que dicen es la respuesta de los genios: “No sé; yo intento que se me dé bien un poco todo, llanear, bajar, esprín, subir... se me dan muy bien los muros, cortos y de pendiente fuerte, que nos ponen en los circuitos. Las pruebas son de una media de 15 kilómetros de distancia, muchas veces son menos, y tienen de todo, llano o repechos”, explica.

La imaginación se lanza a verlo ganando clásicas, como su ídolo Alejandro Valverde. Tal vez vencer en el Muro de Huy la Liega-Bastogne-Lieja. Pero para ello hay que entrenar fuerte. “En la época de la temporada que más entreno puedo salir, contando las carreras, cinco días de la semana; normalmente son dos días de entrenar y otro de carrera”.

Y sufrir. “Cuando vas mal, respirando fuerte, tienes que intentar expresarlo lo menos posible a los rivales, que no vean que sufres”, dice. Confiesa que en el ciclismo hay “teatro, sí, intentar ocultar cómo vas”. A él no le gustan tanto los puertos largos, pero ha sufrido, y ha subido, el Tourmalet (19 km), el Angliru, los Lagos de Covadonga, Ézaro...

“Sufrir es algo que se me da bastante bien. Hay algunas carreras que llego bastante mal pero no sé, creo que mentalmente se me da bien, tengo capacidad de sufrimiento”. Y gana. Como en Teis o en Vigo, donde “los rivales tiraban, yo tenía que salir y llegó un momento en que no podía más. Aguanté, aguanté... y gané, pero yo mismo creía que en esa carrera, Concello de Vigo, no iba a ganar. Me estaban atacando mucho, estaba todo muy revuelto y no me encontraba bien. Pero no sé, fue el final, vi que podía y lo di todo; llegué supercansado, pero bueno...”.

PRIMERO. Eso se llama instinto. No tiene falsa modestia y con una sonrisa admite que cree que lo tiene. “Hay que tenerlo, es complicado entrenarlo. A mí se me da bastante bien decidir en carrera, esperar el momento adecuado. Me fijo en los rivales, si abren la boca más, saber quién te puede ganar...”, explica.

Diego sueña... con los pies en el suelo. Sabe que “es muy complicado llegar arriba. Bueno, poco a poco; y si puede haber alguna opción, se trata de aprovecharla”. Por si acaso (y delante de su padre) dice que los estudios son “lo principal”. Estudia “bien, normal” en el Xelmírez 1, 3.º de la ESO. Notables. Es de ciencias, le van las matemáticas y “me gustaría ser diseñador industrial”.

Es un niño, o un chico ya, pero sorprende su madurez. “¿Entre ser un buen diseñador industrial o un buen corredor de Tour? Bueno, las dos cosas, una vez que dejase el ciclismo me gustaría hacer eso”, responde.

Pero el sueño ciclista está ahí, aunque reitera que hay que ir “poco a poco; los entrenadores me dicen que bien, pero me corrigen, no mires tanto para atrás, me enseñan estrategias... Esperanzas voy teniendo. Es muy complicado mantenerse toda la temporada ganando, aguantar el momento de forma. Yo dispuesto, si llega la oportunidad”.

Paso a paso. El curso que viene será cadete... de primer año. Tocará sufrir, no ganar tanto. Pero él sabe sufrir, y sabe cómo ganar.