Diego Simeone, frente a las dudas, a la presión y al Deportivo Alavés

Madrid. Eliminado de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid vuelca su ambición en LaLiga, enfrentado contra las dudas y la presión, que desafían a Diego Simeone y al equipo rojiblanco en un esprín de once jornadas para ser campeón que empieza hoy contra el Alavés en el Wanda Metropolitano.

No hay ni matices ni excusas ni otras competiciones. No valen los términos medios. Ni tampoco los cálculos más allá del siguiente partido. No mira más lejos el conjunto madrileño, el líder de la Liga desde hace quince citas, pero con menos certezas que nunca en todo ese recorrido, por su ventaja, por su momento, por su presente.

Es el momento de Simeone. De determinación, de ambición, de dirección técnica y de rearmar al equipo para la reacción. Arriba es baja por cinco amarillas Joao Félix, que será suplido por Ángel Correa. EFE