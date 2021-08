Djokovic busca desde hoy completar el Grand Slam

TENIS Los tenistas Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza serán las principales bazas españolas en el US Open, último Grand Slam de la temporada, una cita que arranca hoy con todas las miradas centradas en un Novak Djokovic que puede hacer historia. El serbio, que arrancará ante el danés Holger Rune, no tiene un camino excesivamente duro en su pelea por el US Open con hipotéticos duelos ante el alemán Jan-Lennard Struff, el japonés Kei Nishikori y el belga David Goffin.

Nole está tranquilo al no tener a Rafa Nadal en el torneo, ni tampoco a Roger Federer, ambos fuera hasta el próximo curso, con lo que podría dejar a ambos atrás con 21 grandes en su palmarés. Djokovic busca en Nueva York ser el segundo tenista de la Era Open en cerrar el Grand Slam de la temporada con el US Open, como hiciera Rod Laver en 1969.

Pablo Carreño, doble semifinalista del torneo, se encuentra ubicado en la parte alta del cuadro y debutará ante el estadounidense Maxime Cressy con el objetivo en romper su techo en semifinales. Llega a Nueva York tras haber sido cuartofinalista en Cincinnati y Winston-Salem en las dos últimas semanas.

También participan Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar, Feliciano López, Bernabé Zapata, Pedro Martínez, Carlos Alcaraz, Carlos Taberner, Jaume Munar, Albert Ramos y Roberto Carballés.

Garbiñe Muguruza es la mejor colocada de las españolas en el cuadro femenino. La hispano-venezolana, novena favorita del certamen, está ubicada en la parte baja del cuadro y debutará ante la croata Donna Vekic, evitando a Naomi Osaka hasta las semifinales.

Aryna Sabalenka, Elina Svitolina y la imbatible Ashleigh Barty serían sus rivales en las rondas finales. La australiana es la número uno y gran favorita en Nueva York.

Además de Muguruza, el tenis español tendrá a Sara Sorribes, Paula Badosa, Carla Suárez en su gran despedida del tenis profesional, Nuria Párrizas, Cristina Bucsa y Rebeka Masarova. Las tres últimas debutan en el cuadro principal del torneo neoyorquino. E.P.