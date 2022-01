Djokovic gana la pelea judicial para librarse de ser deportado

··· Rafa Nadal no dudó en afirmar que “la justicia ha hablado” y que por tanto, Novak Djokovic “tiene todo el derecho a participar” en el Abierto de Australia. “Me parece perfecto que Djokovic pueda competir. Me parece correcto, la justicia tiene que hablar en este caso y yo siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas”, dijo Nadal, en el programa ‘Más que Uno’ de Onda Cero. “Se ha montado un circo alrededor de muchas historias; pero, más allá de que pueda estar de acuerdo con Djokovic, sin duda la justicia ha hablado y tiene derecho a participar en el Open de Australia y es lo más justo que lo haga. Le deseo toda la suerte”. siguió. Nadal fue sincero al afirmar: “A nivel personal, prefiero mucho más que no juegue, pero al final es una realidad que el deporte es deporte y se mueven muchos intereses alrededor. Todo es mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando”. “Cada uno es libre de tomar sus decisiones y eso lleva sus propias consecuencias”, añadió el jugador de Manacor.