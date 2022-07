Djokovic y Nadal, SON GRANDES candidatos a ganar Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam. Junto con el Open de Australia, Roland Garros y el US Open, es el certamen de tenis más antiguo y el más emblemático del mundo del tenis, disputado sobre las pistas de hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club desde el año 1877. En su 135ª. edición de 2022 se ha descafeinado totalmente como consecuencia de haber coincidido circunstancias muy diversas: el veto aplicado a los tenistas de Rusia y Bielorrusia, a causa de la invasión de Rusia en Ucrania, dejando fuera a tenistas de primerísimo nivel como Medvedev, Rublev, Khachanov, etc., razón por la cual la ATP y la WTA han decidido no darle puntos este año; los casos de COVID que han dejado fuera del torneo a serios candidatos al título como Cilic y Berrettini; la lesión de Zverev en Madrid y el hecho de que Federer se esté recuperando de una tercera intervención en la rodilla derecha, les ha impedido participar en esta edición (si bien piensa volver al circuito en el año 2023).

Esta concausa de factores le deja el camino expedito al principal favorito del torneo en la modalidad masculina: Djokovic. Nadal, no tuvo ninguna suerte con el sorteo, le tocó un cuadro dificilísimo, si bien finalmente se ha visto beneficiado de las bajas de última hora por COVID de Cilic y Berrettini, y se le ha puesto el cuadro más asequible, con la posibilidad de llegar a una hipotética final con Djokovic, todo dependerá de cómo le responda su físico para afrontar la segunda semana de torneo. Hay que felicitar a Carlitos, que, con escasa experiencia en pistas de hierba, ha sorprendido a todos, exhibiendo un tenis espectacular, poniendo en pie a los espectadores londinenses, perdiendo en la pista central contra Jannik Sinner (cabeza de serie número 10 del torneo) en octavos de final, que no es poca cosa para un chaval de 19 años.

En Wimbledon, Federer (8, rey de Wimbledon) ha sido el amo, seguido de Sampras (7) y Djokovic (6), mientras que Nadal lo ha ganado dos veces (2008 y 2010). En el cómputo total de Grand Slam, hasta la fecha, Nadal ha sido el que más ha ganado (22: 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia) seguido de Federer (20: 8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros) y Djokovic (20: 9 Open de Australia, 6 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros). llos tres quedarán para la posteridad como las grandes leyendas de la historia del tenis.

La modalidad femenina está muy abierta y puede suceder cualquier cosa, eliminada la principal candidata a ganar Wimbledon, la polaca Iga Swiatek, número 1 en el ranking WTA, quiero pensar que la española Paula Badosa, en gran forma, tiene algunas posibilidades de victoria, tras la decepcionante actuación de Muguruza, cuya crisis se agrava en Wimbledon, ya que en lo que va de año lleva más derrotas que victorias; espero y deseo que recupere su mejor nivel que la llevó a ganar Roland Garros (2016), Wimbledon (2017) y el Torneo de Maestras (2021) en Guadalajara (México).