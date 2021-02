Duro inicio de la fase decisiva para el Jerubex Santiago Futsal

Es largo el camino que tiene que recorrer el Jerubex Santiago Futsal, que quiere exprimir las opciones, escasas a día de hoy, que tiene de quedarse en la Segunda División del fútbol sala español. Largo, eterno, fue también el viaje que la expedición del equipo compostelano realizó en la noche del jueves al viernes, ayer: desde las 21.30 horas en autobús, cruzando en diagonal España desde Santiago hasta Castellón: más de doce horas. Hoy lo está esperando otro duro obstáculo: juega (17.30 horas, LNFS.es) en la cancha del Bisontes de Castellón; en el inicio de la segunda fase de la competición, en un grupo que decidirá las cuatro plazas de descenso.

El Jerubex Santiago inicia el grupo, un extraño grupo D con nueve equipos (cada semana descansa uno, lógicamente) y cinco de ellos, los procedentes del anterior grupo 1, jugarán dos partidos menos que los cuatro que proceden del grupo 2. Un lío.

En ese raro grupo D cuentan los puntos sumados en la anterior fase, y el Jerubex Santiago Futsal lo inicia como colista: sólo sumó siete puntos en el grupo 2. Por delante, mucho terreno a recortar: el filial del ElPozo, el rival que está hoy más cercano, tiene 13 (dos partidos más); el Rivas, en igualdad de jornadas, 14, como el Leganés que tiene 16; y el Elche (dos más), otros 16. Segundo, con 20, empieza el Bisontes de Castellón, cuya derrota en el último partido de la primera fase le impidió estar ahora en el grupo C: el de arriba, el de los que lucharán por ascender.

David Rial, entrenador del Jerubex Santiago, durmió en el bus durante el viaje: no le quita el sueño la tabla, no pierde el tiempo con cábalas. “Echar cuentas a tan largo plazo cansa, no gasto energía en eso. Lo único en lo que nos podemos centrar es en cada partido, en ir sumando, y ojalá dentro de unas semanas estemos en disposición de echar esas cuentas”, admite.

Es una idea repetida por los entrenadores y cada vez con mayor fuerza: “Nos da igual quién sea el rival; nosotros debemos centrarnos en sumar cada día de tres en tres, ir ganando... y a ver. Tras ganar en Rivas tuvimos otra buena semana, todos los jugadores están bien salvo la baja ya conocida de Javi López y... va a ser difícil para todos”, añade.

El técnico también confía en que el Bisontes, un equipo hecho para un objetivo mucho mayor que luchar en el grupo de descenso, pueda acusar el golpe del pasado fin de semana. “A ver cómo lo afrontan. Ellos deben replantearse objetivos”, dice.

AL PABELLÓN. Lo comenta David Rial, que pone buena cara al mal viaje, porque “ya estamos acostumbrados”. El equipo llegó ayer por la mañana a Castellón, desayunó y el entrenador dio la matinal libre a los jugadores, que pasearon por la ciudad.

Ya ayer por la tarde, tras comer y descansar un poco en el hotel, el plantel del Jerubex Santiago Futsal tuvo sesión de video. Y a las 19.30, entrenamiento en el mismo pabellón en el que hoy jugará el partido, el Ciutat de Castelló. Quiere otro inicio.