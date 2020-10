E tiña que ser... en Santiago

... e tiña que haber, en Santiago, un clube de amigos pra facer ben. (OBRADOIRO CAB).

Después de correr y jugar a todo lo que se presentaba delante, cuando fiché por el equipo juvenil Amanecer a mis 14 años, en 1957, comencé a ver la vida del deporte de otra manera. Mi entrenador Salvador Emilió Rivera que me hacía jugar, ver las cosas mejor y me hizo ser seleccionado español juvenil y preseleccionado júnior, pensó y pensó bien que José Manuel servía para más cosas.

Salvador pasa a ser alto cargo del baloncesto español a las órdenes de Don Anselmo López Martín, en Madrid, y los dos hacen nacer el Club Hesperia y el Mini-basket español de cuyo nacimiento tendrían que encargarse en Galicia José Manuel Couceiro, centro piloto en Santiago, y José Antonio Santiso Abelaira en Lugo.

Entre amigos y conocidos de la vida compostelana, del Instituto, de otros colegios, de los Torneos de San Fernando, escolares, etc., enseguida conseguimos juntarnos, niñas y niños, para organizar todo un club (Hesperia), dedicado a implantar el Minibasket. Llenamos Santiago de equipos (250) y se fueron sumando Lugo, A Coruña, Vigo y Ourense. Las fichas se hacían con letra de la matrícula de los coches, o sea, C, LU, OR y PO y.... la 5.ª provincia SC-1 (Santiago de Compostela).

Se organizaron cursos intensivos de Monitores (entrenadores), Amigos (árbitros) y cada uno del grupo, ellas y ellos, a trabajar para la labor. Y así nació el MiniBasket, año 1961, antes que en Madrid. A partir de ahí, crecer y crecer, festivales, campeonatos y los grandes días del Mini-basket que aparte de llenar a los niños y a sus clubs y colegios con obsequios, regalos, camisetas, balones, canastas, eran presididos siempre por la Reina del Minibasket. Gran recuerdo para nuestras MiniReinas.

El momento cumbre fue el 7 de diciembre de 1964 cuando se celebra una peregrinación desde la Alameda a la Plaza de la Quintana que se llenó de niños jugando al Minibasket con la escalinata llena a tope de buena gente, mientras nacía mi hija Dolores en la Esperanza. La recepción por parte del Cardenal Don Fernando Quiroga Palacios, también nuestro valedor, con Don Jesús Precedo Lafuente, cerraría un Gran Día del Minibasket.

En ese tiempo alternaba los estudios de Magisterio y Medicina con trabajo y por supuesto el fútbol en el Arenal y el baloncesto jugando, entrenando y con ese grupo de amigos que no paraban de organizar todo tipo de eventos. Durante tres años alterné mi trabajo como médico en el Hospital General de Santiago, Profesor en la Facultad de Medicina y Farmacia, Médico militar en Figueirido y ejerciendo de médico titular en Cuenca. Ahí repetiría lo hecho en Galicia y creamos, con mi amigo Paulino Fernández Calvo y su equipo, el Mini con cursos de entrenadores, monitores y árbitros y dirigiendo y entrenando al Club Serranía de la capital conquense que jugaba en la Segunda División contra el Zaragoza y los equipos de Madrid.

Mientras mis compañeros seguían con la organización de campeonatos y actividades de Mini, incluyendo el anual Campeonato oficioso de Mini de Galicia con equipos de Ourense, Vigo, A Coruña e instituyendo el Trofeo José Manuel Couceiro.

A la vuelta de Cuenca estreno mi consulta privada de Medicina Interna y Medicina Deportiva en Dr. Teijeiro 24, que será clave en el devenir de los hechos. Es 1970 y agosto, y el equipo del Compostela tiene problemas para salir en Tercera División lo que altera los ánimos de nuestra gente del Mini que entiende que hay que hacer algo. La idea de crear un Club o Sociedad que se dedicase a fomentar el deporte del baloncesto en Santiago comenzó a surgir, una vez desaparecido el histórico e inolvidable S.E.U. Por una serie de causas se fueron pasando los años sin que la idea se convirtiese en realidad.

Este verano de 1970 -concretamente en la primera decena de agosto- y en la tertulia en una cafetería santiaguesa, Café-Bar Royal, un empleado de la misma nos recordó nuestra ya lejana idea y nos propuso que la llevásemos a la práctica.

En principio, éramos dos o tres, sin embargo, nuestra sorpresa fue grande, cuando al comentarlo con el resto de la pandilla -ya que habían llegado rezagados- se mostraron todos, sin excepción, muy animados y decididos a convertir en realidad aquella idea de años atrás.

Aquella misma tarde celebramos la primera reunión. En ella se fijaron una serie de puntos esenciales:

LA META... promocionar y promover el baloncesto de la ciudad.

LOS LÍMITES... (solo fijamos el más bajo), el Minibasket a partir de él todas las clases y categorías.

LOS MEDIOS... nuestra gran ilusión.

Sobre esta base quedó inventado el CLUB de AMIGOS del BALONCESTO. Como era nuestro primer año, y por estar muy próxima la fecha límite de inscripción de equipos en sus diversas categorías, decidimos que lo más conveniente sería presentar dos equipos, uno en categoría Júnior y el otro en 1.ª Categoría provincial. Sin dudar iniciamos por teléfono los trámites y somos informados de que el equipo que había representado en los últimos años a nuestra ciudad en la 3ª División renuncia a dicha categoría, esto nos causa pena, ya que nuestro club, es un CLUB de AMIGOS del BALONCESTO, y todos y cada uno de nosotros -los que lo hemos constituido- fuimos, somos y seremos AMIGOS del BALONCESTO.

-Fuimos, porque hemos sido, jugadores, entrenadores, árbitros, auxiliares, delegados..., es decir, hemos ocupado toda clase de puestos en este deporte.

- Somos, porque hemos sido capaces, con nuestro esfuerzo, de crear un Club, única y exclusivamente para difundir el Baloncesto, y ...

Y, entre el Café-Bar Royal y mi despacho se plantea la posibilidad de intervenir en el baloncesto mayor y representativo. Clave en esta situación Alejandro Castro Fernández, responsable total del Compos quien decide abandonar la plaza de 3.ª y cederla a la posibilidad de que exista un nuevo club.

Entonces nuestros planes sufren una pequeña modificación. Solicitamos a la Federación el puesto vacante de la 3.ª División, se nos concede, e inscribimos a un equipo. Resultado final: para la temporada 1970-71, los equipos representativos del Club de AMIGOS del BALONCESTO competirán en 3.ª División y en categoría Júnior y ... solo nos queda trabajar.

Anunciamos que el día 28 (D.m.) celebraremos Asamblea General de Socios Fundadores en la que se elegirá la Junta Directiva que gobernará el Club, se procederá a la creación oficial del mismo y demás asuntos de interés.

Desde Madrid trabajan intensamente Salvador Emilió y Luís Sánchez Harguindey para apoyarnos federativamente y con nuestras primeras equipaciones, balones y otras ayudas.

Y así, el grupo que hizo el Minibasket decide hacer un club, y entre charlas, partidas de parchís, copas y reuniones entre el Royal y en casa de la familia Couceiro, atendidos por Lolita y cuatro niños, discurre el corto embarazo que acabaría convirtiéndose en el club representativo de Santiago en la liga de 3.ª División OBRADOIRO C.A.B. (Club de Amigos del Baloncesto).

Fundamental el grupo original, las chicas, ellas, primero amigas, e incluso novias y señoras, sin ellas, sin las mujeres, no hubiésemos llegado a nada, historia de este nacimiento y posterior desarrollo del Obradoiro CAB hecho para hacer baloncesto, para hacer amistad, y para hacer mujeres y hombres a los que siempre tendré que darle todas las gracias por quererme siempre y por no fallar nunca. Todos los nombres los conoceréis en otro momento. Y nuestra afición, ¡grande!

Muchos de nuestros valedores ya no están aquí, como fundadores, colaboradores y algunos jugadores. Todo fue un gran movimiento de personas pero quiero destacar de modo especial a las mujeres, a ellas que siempre estuvieron en primera línea, decidiendo y ayudando, consiguiendo y trabajando.

Muchas familias se crearon alrededor de la existencia del Obradoiro y son historia viva del Club.

Sería muy largo de explicar todos los avatares de cada momento y por supuesto los detalles, gestos y gestas, nombres y toda la historia que gracias a Dios guardo y espero presentaros cuanto antes en un libro que dará todos y cada uno de los detalles de todo ese período que seguiría y culminaría con la construcción de un Pabellón propiedad del club en terrenos propios y también tiene su historia. Pero eso será otro cantar.