“É un tema mental, o luns estás máis canso cando perdes que cando gañas”

¿Está el Compos en la reserva, tanto física como mental? ¿Le está pasando factura, tal como dejó ver su entrenador, Yago Iglesias, el esfuerzo realizado en la primera fase de la competición en Segunda B? ¿Le ha afectado haber logrado ya el objetivo principal del curso, la salvación? A esas preguntas respondió ayer Pablo Antas, centrocampista de la SD, que analizó el próximo partido de su equipo, el domingo (17.00 horas) en Luanco frente al Marino y resumió así la cuestión: “É un compendio de todo”, dijo.

Durante su rueda de prensa, Pablo Antas repitió la máxima que no es nueva en la SD Compostela y en el resto de equipos: centrarse en el próximo encuentro, que en este caso es el de Luanco y puede ser el inicio de cinco finales... siempre que se gane.

EL DESGASTE DEL COMPOSTELA. “Os resultados, o de empezar por detrás sempre nos últimos partidos... é un compendio de todo. Son moitas xornadas, levamos tempo, pero creo que é algo máis mental, porque cando non se gaña todo se magnifica. O luns estás máis canso cando perdes que cando gañas. É un tema mental, o equipo viña raiando a un nivel alto e cando o baixas é algo máis visible, pero dende dentro temos claro que quedan cinco finais e, se ben este último mes non foi o mellor en canto a xogo e resultados, pero pasamos páxina e temos gañas de encarar estes últimos cinco partidos”, aseguró el centrocampista.

RELAJACIÓN AL LOGRAR EL OBJETIVO. “Non. Tiñamos claro o obxectivo principal, que xa está logrado e xa pasou, pero despois marcámonos o seguinte, que é intentar quedar entre os dous primeiros nesta segunda fase para estar na Primeira RFEF, sabendo da dificultade que ten conseguilo. Agora mesmo, non podemos pensar máis aló do partido deste domingo, intentar recuperar esas sensacións e esa frescura, ese é o obxectivo que nos poñemos. Hai que ser curtopracistas. Queda un mes escaso de competición e queremos acabar o ano coas boas sensacións que levamos durante toda a temporada”.

EL MEJOR PLANTEL. “Hai lesións e sancións en todos os lados. Eu estou encantado co plantel, con todos os meus compañeiros, e penso que é o mellor de todos os grupos. En canto a concepción, é algo que se valora desde fóra, pero desde dentro estamos encantados, temos un grupo fantástico e adestramos moi ben todos os días, non pensamos noutra cousa”.

COLISTA ENGAÑOSO. “Sen ningunha dúbida, haberá que facer as cousas moi ben o domingo en Luanco para poder gañar alí. Todo o mundo pon as cousas moi difíciles, penso que cada día o fútbol está máis igualado e colista ou non colista é o mesmo a 90 minutos, no ten nada que ver que o Marino sexa agora o último. Se non preparas ben un partido ou non estás ben, sofres contra calquera, vivímolo nas nosas carnes: se estamos ben competimos contra calquera, se non estamos tan ben sufrimos contra calquera todos os anos”.

IGUALDAD. “Estamos en Segunda División B, na fase intermedia, seis equipos que estamos aí por méritos propios, eles quererán manter esa xeira de resultados na súa casa e será moi complicado, un rival moi moi difícil de gañar”.