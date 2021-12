Edgar Vicedo, el recluta que debe dar equilibrio al juego interior

Hace apenas 15 días, con motivo de la rueda de prensa previa al encuentro frente al Casademont Zaragoza, desde EL CORREO se le cuestionaba a Moncho Fernández si, aprovechando el parón liguero, teniendo en cuenta el estado de la enfermería y viendo que muchos rivales ya lo estaban haciendo, se planteaba el Monbus Obradoiro recurrir al mercado: “No, ahora mismo solo buscamos la victoria en el partido del sábado”, respondía tajante el técnico compostelano.

Ahora las cosas han cambiado. Álex Suárez no consigue recuperarse de su problema en el tobillo, el dolor no remite pese a los múltiples tratamientos y consultas con los mejores especialistas, y lo que hace no tanto se descartaba de forma absoluta pasó a hacerse realidad: “El Monbus Obradoiro y Edgar Vicedo han llegado a un acuerdo para suscribir un contrato con un período temporal de dos meses de duración”, comunicaba el club a primera hora de la tarde.

Ya anticipaba Moncho Fernández por la mañana que la posibilidad estaba latente, y aun sin dar excesivas pistas, porque eran muchos los pretendientes del jugador madrileño, subrayaba la necesidad de reforzar una posición clave para la puesta en escena táctica del equipo santiagués. “El último diagnóstico y las últimas pruebas de Álex hablan de dos semanas mínimo más parado y luego una vuelta con muy poco impacto a la actividad lo cual nos pone en un plazo más allá de las Navidades”, detallaba sobre los problemas en el tobillo del balear, fuera del grupo desde que sufriera un esguince en el encuentro ante el Betis el pasado 23 de octubre.

“Estamos en una situación de equilibrio inestable, solo tenemos cuatro pívots y cualquier otra baja en el juego interior nos hará daño”, enfatizaba el técnico a los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa en Sar.

La normativa de tener que cubrir la plaza con un cupo nacional complicaba las opciones, pero las negociaciones llegaron a buen puerto. Vicedo llega al Monbus tras disputar un total de 9 partidos en la presente edición de la Liga Endesa en las filas primero del Unicaja -con el que firmó el 16 de septiembre un contrato por un mes disputando 20 minutos, 3 puntos y 1 rebote- y después del Urbas Fuenlabrada -llegó el 15 octubre y firmó 5 semanas sumando 66 minutos, 18 puntos, 10 rebotes, 6 recuperaciones y 2 asistencias-.

Internacional absoluto, U20, U19, U18 y U16, el jugador de 27 años acumula 208 partidos en la ACB tras haber desarrollado previamente toda su carrera en la elite del baloncesto español en las filas de Movistar Estudiantes, con el que debutó en la campaña 2012/13. “Consideramos que Edgar puede ser una buena ayuda en esta situación de lesiones, en diferentes puestos, que estamos sufriendo en las últimas semanas. Va a tener que hacer un esfuerzo para subirse a un tren en marcha, pero sus cualidades técnicas y físicas, experiencia en la competición y polivalencia nos llevan a ser optimistas con esta incorporación en cuanto a su contribución al equipo”, afirma el director general del club, José Luis Mateo.

“Con el problema de las últimas lesiones, estábamos buscando a un jugador que pudiera reforzar el juego interior del equipo. Creemos que Edgar Vicedo cumple con las premisas que necesitamos al contar con experiencia y conocimiento de esta Liga, algo fundamental para adaptarse cuanto antes al equipo y al club, y por su polivalencia, pudiendo jugar de 3 y de 4”, valoraba a su vez Moncho Fernández.

Sin Beliauskas. La intención del club es que Edgar Vicedo se incorpore desde el lunes a la disciplina del equipo compostelano, porque de cara al duelo de este sábado (18.00 horas) frente al Morabanc Andorra, no hay novedades en la convocatoria. “Beliauskas parece que va por el buen camino. Ha tenido una buena evolución desde la última prueba que se le hizo este martes y la anterior, pero todavía el músculo no ha absorbido el derrame y sigue necesitando trabajo de fisioterapia y no está para competir”, indicaba Moncho Fernández sobre la rotura de fibras en el cuádriceps izquierdo del lituano.

El foco del Obra está centrado en la preparación del complicado duelo frente al plantel de Ibon Navarro. Los cuatro jugadores que participaron con sus selecciones en la ventana FIBA ya están en Santiago y por fin podrá Moncho Fernández contar con el grupo al completo (salvo los lesionados). Birutis y Filipovity llegaron el martes tras competir con Lituania y Hungría, respectivamente, y este miércoles lo hicieron los canadienses Robertson y Thomas Scrubb. Sin embargo, mientras Kass participó ya en la sesión recién aterrizado en Santiago, su compañero permaneció en casa aquejado de un fuerte dolor de cabeza y con malestar general. Ayer por la tarde ya trabajaron todos. “Son las circunstancias que no solo nos ocurren a nosotros sino a todos, así que vamos a tener pocas sesiones para preparar este partido con todo el bloque y nos adaptaremos a las circunstancias. Las reglas del juego son iguales para todos”, valoraba el técnico en la previa.

JelÍnek, baja. Su anfitrión ha tenido peor suerte. El alero David Jelínek estará tres meses alejado de las pistas tras sufrir un esguince de grado II-III del ligamento lateral externo y de grado II del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo tras una mala caída en una acción del primer cuarto en el partido del PreMundial contra Lituania. Esta ausencia se une a las bajas ya conocidas en el Morabanc de Tyson Pérez, Drew Crawford y Sergi García. El propio Vicedo sonaba como sustituto temporal en Andorra.

“Ha sido un equipo muy castigado por las lesiones, castigadísimo, la última la baja de Jelínek fruto de esas ventanas que pueden ser tan perjudiciales. Cuando tienes que trabajar en estas circunstancias con tantos jugadores que entran y salen, jugadores que tienen que actuar fuera de las posiciones habituales, no es fácil encontrar un ritmo de trabajo”, valora Moncho Fernández el arranque en la Liga del Andorra, 13.º con 4 triunfos como el Obra.