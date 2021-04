“El Alzira es de los mejores, pero vamos a por tres puntos”

Tras una semana de descanso competitivo al jugarse la Copa de España de fútbol sala, el Jerubex Santiago Futsal retoma el sábado (19.00 horas) en la cancha del Alzira, primer clasificado del grupo, la fase de descenso en la Segunda División nacional. En el reencuentro con la competición, con la difícil lucha por la salvación que mantiene el equipo compostelano, uno de sus puntales volverá a ser Alberto Mirás, experto ya en la plantilla, y uno de sus capitanes, pese a su juventud. Alberto personifica la ilusión y la confianza en acabar con éxito.

Vuelve la liga, con otro largo viaje en autobús para la expedición del Santiago Futsal, mil kilómetros y por la noche. ¿Cómo lo lleva?

Sí, ya estamos ahí preparando todo. Yo lo llevo bien. Ahora estos de la segunda fase casi mejor, al no ser el día del partido son más cómodos. Te permite descansar un poco, entrenamos allí... mejor.

¿Se ha olvidado ya el equipo de los puntos perdidos contra el Elche, a falta de sólo dos segundos?

Sí, al final para nosotros cada partido es prácticamente una final, y lo planteamos así. Vamos partido a partido, lo que pasó antes ya lo olvidamos completamente y ahora sólo nos centramos en Alzira, que es lo importante.

Toca el Alzira. Difícil rival, está primero. Aunque también es difícil el Santiago Futsal para sus rivales.

Este año todos los equipos están a un nivel muy alto. Y el Alzira posiblemente, para mí, sea uno de los rivales más duros del grupo; es muy competitivo, pelea todos los balones y tiene jugadores que marcan la diferencia. Pero va a ser como todos, un partido muy difícil.

La clasificación. ¿Es cierto que apenas la miráis?

A ver, a veces es inevitable no verla. Pero sí que tenemos claro que nosotros tenemos que ir partido a partido y no nos podemos centrar en la clasificación. Tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar ganar todos los fines de semana, no queda otra la verdad.

Pero ¿cómo están de convencimiento, de fe en la permanencia?

Es cierto que está difícil, pero nosotros vamos a creer hasta el final y vamos a luchar hasta el final: hasta que las matemáticas digan lo contrario, nosotros creemos que podamos lograrlo. Estamos haciendo una fase de descenso muy buena, estamos sumando puntos y tenemos nuestras opciones, vamos a pelear por ellas hasta el final.

Penaliza el mal inicio de la temporada, la primera fase.

Sí, es cierto que quizá al principio posiblemente no estuvimos a nuestro nivel, que nos costó adaptarnos al nivel de la liga, al nivel de competitividad. Pero creo que a partir de Ceuta, que creo que fue un punto de inflexión, empezamos a mejorar y creo también de verdad que ahora estamos a muy buen nivel.

¿El mejor nivel del equipo desde que comenzó la temporada?

Sí. Es verdad que ahora estamos jugando mejor y además los resultados nos están acompañando, y el nivel de confianza que tenemos es alto. Sabemos que podemos competir contra cualquier equipo, plantarle cara a cualquiera, y eso para nosotros es muy importante.

¿En el plano personal, está satisfecho con su temporada? Tiene 20 años, ¿cómo valora su evolución?

Es mi tercer año con el equipo en Segunda. Es cierto que me siento bien, pero también soy muy autocrítico: creo que tampoco estoy haciendo una gran temporada, creo que puedo ayudar más al equipo y es como siempre lo que trato de hacer, trabajar cada día para mejorar y ayudar lo máximo posible al equipo, no queda otra. Paso a paso, también.

Lo que no han perdido es la confianza del entrenador, David Rial. ¿Qué mensaje les manda ahora mismo a los jugadores?

David, como todo el cuerpo técnico, demostró siempre su confianza en nosotros, nos mostró en todo momento que teníamos la capacidad para competir y nos transmite eso, que tengamos seguridad en nosotros y que luchemos hasta el final.

No lleva tantas, pero ¿la temporada más difícil de su carrera?

Sí. Al final sabemos que iba a ser un año diferente al resto, por la situación que nos tocó vivir. Tampoco podíamos hacer nada para cambiarla, era algo que podía pasar en cualquier momento y tuvimos la desgracia de contagiarnos del virus justo antes de empezar la temporada. Sí que fue difícil, de hecho lo sigue siendo. Las cosas son diferentes, pero tenemos que adaptarnos: al final no sólo nos afecta a nosotros, sino a todo el mundo, y tenemos que intentar que nos afecte lo menos posible.

No vale el empate.

Aólo nos valen los tres puntos. Si todos los equipos siempre lo que quieren es ganar los partidos que juegan, ahora mismo, más en nuestra situación, sólo nos valen los tres puntos; y vamos a ir a por ellos.