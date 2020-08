El Atlético de Madrid, hoy contra el Leipzig, su herida y su obsesión

Lisboa. No hay momento más cruel para el Atlético de Simeone que la final de la Liga de Campeones de Lisboa en 2014, principio de una obsesión por el título de los títulos que evoca los peores recuerdos pero que también sostiene la voracidad de un grupo que se encuentra de nuevo ante su desafío más grande, en la misma ciudad, con formato readaptado por el covid y con el Leipzig como primer o último adversario en el estadio José Alvalade.

No hay margen de error. Ni ahora, en cuartos, ni en semifinales, como jamás lo ha habido en la final. A un partido. Si ganas, pasas; si pierdes, te vas a casa sin consuelo posible, más aún en un equipo con tantas expectativas como el Atlético, cuya realidad no permite ni concesiones ni admite sentimientos de favorito contra ningún oponente. No es más que nadie, seguro. Quizá tampoco menos.

Es la perspectiva desde la que enfoca de nuevo a la Liga de Campeones, a la que llega con la agitación que provocaron los dos positivos por covid-19 del Correa y Vrsaljko, bajas para hoy.

TEST. El resto de la plantilla dio negativo en las pruebas PCR del mismo domingo, cuyos resultados se conocieron el lunes, y el martes, un día más tarde de lo previsto, viajaron a Lisboa, donde hoy serán sometidos a un último test. Los resultados, según el protocolo de la UEFA, deben ser entregados como muy tarde seis horas antes del inicio del encuentro.

No hay competición que despierte más ambición en el Atlético que la Champions. La deuda de Bruselas, en 1974, cuando un golazo de Luis Aragonés puso en jaque al poderoso Bayern Múnich y cuando Schwarzenbeck lo frustró todo en el último instante de la prórroga (en el desempate un día más tarde perdió 4-0), es ahora mucho más que eso: es una obsesión.

Por Lisboa, en 2014. Y por Milán, en 2016. Por haberlo tenido tan cerca.

Enfrente, hoy, el intrépido Leipzig, con el amesán Hugo Novoa en su lista, y con la importante baja en su ataque de Timo Werner. i. dufour