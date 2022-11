El Barbadás vive una fiesta en O Couto pese a la derrota ante el Real Valladolid

Ourense. El Barbadás no pudo dar la sorpresa en su histórico debut copero. No estuvo cerca, no pudo luchar contra la lógica, pero eso no impidió que O Couto fuese una fiesta, con su mejor entrada desde la desaparición de CD Ourense. Sergio León –con la colaboración de Marcelo Faría en el primer gol– decidió el pase en el primer periodo para un Real Valladolid que siempre dio la sensación de tener el partido bien amarrado.

La ilusión y una afición volcada fueron el combustible de un Barbadás que salió sin complejos, superando la primera prueba de fuego a los 25 segundos, con el meta Borja ejerciendo de salvador en un disparo de Kike Pérez tras un error de Ribao.

El control en el centro del campo y la profundidad de Lucas Rosa y Diego Moreno por los costados permitieron al colectivo blanquivioleta dominar un duelo que pronto puso a su favor con una dosis de fortuna. Un centro desde el costado izquierdo del efervescente Diego Moreno que buscaba a Sergio León en el primer palo terminó con un toque de Marcelo Faría que envió el esférico a la red (0-1).

El bajón posterior al tanto allanó el camino para un bloque castellano, decidido a cerrar el expediente cuanto antes. Monchu, en dos ocasiones y Sergio León, con un testarazo liberado de marca ante la portería, pudieron ampliar la renta. El equipo azulón se vino arriba con dos faltas laterales que no encontraron rematador, antes de que los visitantes volviesen a apretar el acelerador. Aguado, tras un sublime pase al espacio con el exterior de Monchu, desperdició un mano a mano ante Borja, frustrado poco después por no poder detener un lanzamienro de falta de Sergio León.

En el segundo periodo la grada disfrutó con un partido más abierto, y con un Barbadás que nunca se dio por vencido. El revulsivo Xinzo, con un remate alto, estuvo cerca de la anotación. La lucha de los hermanos Nespereira y un penalti detenido por Borja pusieron el broche a un día para el recuerdo. S. García (ADG)