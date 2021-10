El Compostela, a evitar una emboscada

El Compostela se mide esta tarde con la UD Llanera en el Pepe Quimarán (16.15 horas), un escenario conocido por sus dimensiones reducidas, en el que el conjunto de Rodri Veiga deberá hacer frente al colista y, también, a un tipo de partidos que no le suelen resultar demasiado cómodos. El técnico viaja con veinte futbolistas, incluidos Fer Beltrán y Roberto Baleato, duda hasta última hora. Jordan es la única baja confirmada.

“Son partidos que son feos, porque hay muchas disputas, muchos contactos, golpes...”, reconocía Rodri Veiga horas antes del encuentro. Por eso, el técnico apurará hasta última hora para saber si puede contar con Fer Beltrán y Roberto Baleato, futbolistas que salen de sendas lesiones y que, en condiciones normales, por sus características apuntarían a titulares en el feudo de la UD Llanera. Tanto es así, que el equipo santiagués partirá esta mañana rumbo a Asturias con veinte futbolistas. Solo Jordan Domínguez, con un esguince de tobillo, se quedará en casa. Antes del partido Rodri Veiga tendrá que hacer dos descartes, bien Fer y Baleato, si finalmente no están disponibles, bien otros dos.

La intención del entrenador es la de no arriesgar, e incluso se mostraba pesimista sobre el concurso de los dos centrocampistas en su comparecencia previa al choque. “Llegaríamos muy justos. No es plan de arriesgar, vamos a ver qué sensaciones tienen, pero en principio no somos muy optimistas”, advertía.

Su recuperación, en cualquier caso, sería una gran noticia para afrontar un partido físico, donde los duelos, las disputas y el fútbol directo cobrarán protagonismo. No es el guion que mejor le va al Compostela, pero no queda otra que adaptarse. Sabe Rodri que “ si eres capaz de sacar puntos en estos campos son los que te van a meter arriba”, y esa será la misión esta tarde en Asturias.

Allí, el Compostela quiere dejar atrás una serie de cuatro empates consecutivos, pero para sumar de tres en tres. Aunque el equipo se mantiene en las posiciones cabeceras son ya varias jornadas dejando escapar puntos que le permitirían vivir en una situación todavía mucho más ventajosa. Sin embargo, por mucho que enfrente vaya a estar el colista, la verdadera fortaleza de la UD Llanera reside en su terreno de juego, de césped artificial y dimensiones reducidas. “Viendo las imágenes yo creo que debe de ser un 90x50”, apunta Veiga.

El once del Compostela es una incógnita, pendiente hasta última hora del estado de Fer Beltrán y Baleato, a la espera de recibir el alta deportiva tras haberse entrenado ya con el grupo. Si no se recuperan, incluso podría tener opciones por dentro Escudero, una vez que Jimmy, ya de vuelta, puede permitir que Salado avance su posición en la banda. Así ocurrió en la segunda parte ante el Marino y el técnico quedó satisfecho. A los que jueguen, Rodri les pide concentración. Hay que ganar cada duelo, cada una de las disputas.

La UD Llanera es colista, y como local empató contra Avilés y Langreo, y perdió frente al Salamanca.