El Compos golea al Real Avilés con un ‘hat trick’ de Darío

Compostela: Pato; Riki, Kike, Crespo, Damián; Jordan (Cano, min. 62), Antas, Samuel, Fernando; Mario (Parapar, min. 74) y Darío (Elliot, min. 80).

Real Avilés: Saldaña; Javi Fontán (Alorda, min. 74), Orfila, Morcillo (Guram, min. 79), Jonxa; (Jorge Fernández, min. 46); Edu Cortina, Javi Rey; Sergio García, Espina (Natalio, min. 57), Isi; y Primo.

Árbitro: Sáez Pérez (Comité cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Antas, Darío y Samuel y a los visitantes Isi y Orfila.

Goles: 1-0 Darío (min. 3). 2-0 Darío (min. 73). 3-0 Darío (min. 80). 4-0 Cano (min. 90).

Campo: Vero Boquete-San Lázaro. 1.000 espectadores

El Compos sumó su cuarto triunfo consecutivo y ya es tercero en la clasificación. El equipo de Fabiano anotó por mediación de Darío a los tres minutos y ese gol tempranero facilitó el camino de la victoria. Mereció llegar al descanso con una renta mayor el cuadro santiagués, pero no fue capaz de volver a marcar. En el segundo acto, transitó y Darío completó su triplete anotador. Cano remató la fiesta con un golazo en las postrimerías del encuentro.

Arrancó el Compostela siendo muy superior y con una marcha más en los primeros compases del choque. De hecho, en la primera jugada del partido, Mario buscó un pase de la muerte hacia Samuel al que el mediocentro no llegó por muy poco. Acto seguido, Darío tuvo una ocasión clarísima en un mano a mano ante Saldaña, que sacó el portero visitante. Este inicio superior del Compos se demostró con otra jugada más de ataque, desde la banda derecha con un centro de Riki, que encontró en el segundo palo a Mario, quien, de primeras, cedió a Darío para que el ariete hiciese el primer tanto del encuentro.

El Compos continuó jugando los mejores minutos de la temporada, y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Jordan tuvo el segundo tanto en sus botas en un lanzamiento desde la frontal que desvió el meta visitante a córner. En ese saque de esquina, la escuadra local protestó un posible penalti sobre Antas. La primera ocasión para el Avilés llegó en el minuto 20, en una opción a pelota parada que remató en el segundo palo Javi Rey, y atrapó en dos tiempos Pato.

El partido se igualó en el tramo central del primer acto, y no hubo prácticamente ocasiones para ningún conjunto. Pese a ello, el Compostela volvió a cambiar el ritmo en la parte final del primer tiempo, y mereció hacer el segundo tanto antes del descanso, ya que tuvo muchos acercamientos peligrosos que no consiguió concretar ante la meta del cuadro asturiano.

La segunda mitad comenzó con los dos equipos con un alto ritmo. El Compos avisó a los 55 minutos con un mano a mano de Mario que salvó Saldaña, el guardameta almeriense del Real Avilés. A continuación le tocó avisar al equipo avilesino, con un lanzamiento de Isi tras una gran jugada del ex del Compos Primo que se estrelló en el palo. El conjunto asturano fue mejor en el segundo tiempo, atacó más, pero sin provocar intervenciones de Pato.

El conjunto de Emilio Cañedo no encontró las vías de ataque ni la verticalidad para sorprender a un Compos que estuvo muy cómodo y apareció para transitar. En uno de esos contragolpes, Jordan cayó dentro del área y reclamó un penalti. En la jugada siguiente, el propio Jordan se inventó un pase para Parapar, el balón le cayó a Darío, solo en el area pequeña, ante Saldaña. El delantero del equipo santiagués no se puso nervioso, no perdonó, y el equipo de Fabiano amplió la ventaja en el marcador. A falta de diez minutos, el Compos completó otra transición de manera maravillosa. En esta ocasión, Parapar asistió con un pase de la muerte a Darío, que completó su triplete. A continuación, Fabiano retiró del al delantero santiagués, que se llevó la ovación del día. Ya en el último minuto, Cano hizo el definitivo cuarto tanto.